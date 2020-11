Iserlohner CDU: Bogatzki muss Fraktion verlassen

Iserlohn. Die CDU-Ratsfraktion sieht sich mit Blick auf die Berichterstattung über den künftigen Bürgermeister-referenten gezwungen, „öffentlich Stellung zu beziehen und Transparenz herzustellen“.

Durch den Artikel in der Heimatzeitung könne der Eindruck entstehen, zwischen Bürgermeister Michael Joithe und der CDU habe es Gespräche zu dieser Personalentscheidung gegeben.

„Der Bürgermeister hat bisher nicht das Gespräch mit der CDU gesucht“, heißt es in der Stellungnahme. Aus menschlicher Sicht könne die CDU die Entscheidung des langjährigen Kommunalpolitikers Bogatzki nachvollziehen. Alles darüber hinaus sei eine rein persönliche Entscheidung von Bogatzki und Joithe. Nach einstimmigem Votum der CDU-Fraktion vom 9. November sei Hartmut Bogatzki mit sofortiger Wirkung nicht mehr Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt, in der er ohne Sitz als sachkundiger Bürger fungiert hätte. „Die CDU bedankt sich für sein Engagement und wünscht ihm für seinen beruflichen Neuanfang alles Gute“, heißt es abschließend in der Mitteilung.