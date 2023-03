Iserlohner CDU hat Feuerwehr-Gerätehäuser im Visier

Das Feuerwehr-Gerätehaus der Löschgruppe Drüpplingsen in Iserlohn soll erneuert werden.

Iserlohn. Eine Sondersitzung des Feuerwehrausschusses beantragt die Iserlohner CDU, weil es Missstände bei Gerätehäusern gibt.

Die Einberufung einer Sondersitzung des Feuerwehrausschusses zum Thema „Nutzungsuntersagungen Feuerwehrgerätehäuser“ beantragt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn.

In der Begründung heißt es: „Die Nutzungsuntersagung beziehungsweise -einschränkung von Feuerwehrgerätehäusern war bereits mehrfach Gegenstand von Beratungen in den dafür zuständigen politischen Gremien. Konkrete Lösungen wurden in Aussicht gestellt, die leider bis zum heutigen Tage nicht vorliegen.“ Dabei sei es vor allem für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von besonderer Wichtigkeit, die Räume „ihrer“ Feuerwehrgerätehäuser im erforderlichen Umfang nutzen zu können. Monatelange Provisorien und nicht mehr nachvollziehbare Nutzungseinschränkungen würden das Ehrenamt belasten und könnten im Sinne von bedarfsgerechten Arbeitsbedingungen für die Feuerwehr nicht akzeptiert werden.

Der CDU-Fraktion liege ein Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Iserlohn vom 3. März vor, in dem Michael Zihn als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr sehr eindrücklich auf diese Missstände angesichts von „Nutzungseinschränkungen von Feuerwehrgerätehäusern auf Grund von Brandschutzmängeln“ hinweise. Die Löschgruppen erwarteten zu Recht eine schnellstmögliche Lösung.

Deshalb beantrage die CDU-Fraktion eine Sondersitzung des Feuerwehrausschusses, damit konkrete Lösungsansätze vorgelegt und beraten werden können. „Wir erachten es deshalb als erforderlich, dass an der Sondersitzung auch Vertreter des Bereichs Bauordnung und des Kommunalen Immobilienmanagements teilnehmen“, so die Christdemokraten.

