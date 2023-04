Iserlohner CDU: Radverkehr an Bahntrasse wird Desaster

Iserlohn. Grundsätzlich begrüßt die Iserlohner CDU die Änderungen für Radfahrende an der ehemaligen Bahntrasse. Wo die Kritikpunkte liegen.

Für die CDU-Fraktion steht die Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs in Iserlohn außer Frage, weshalb auch die Maßnahmen an der ehemaligen Bahntrasse grundsätzlich begrüßt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nicht zuletzt deshalb, da zunächst in den inhaltlichen Beratungen das Vorhaben als relativ kostengünstig, ohne umfangreiche Baumaßnahmen, dargelegt worden seien.

Mittlerweile entwickelten sich die Ausführungen zum Radverkehr jedoch für viele Anlieger und Nutzer der Trasse zu einem Desaster. So weis die Planung zum Knotenpunkt Brändström-/Teichstraße eine Besonderheit auf. Die Brändströmstraße werde im unteren Bereich zu einer Einbahnstraße. Der Verkehr solle laut Plan über die Spange zwischen Brändström- und Teichstraße geleitet werden. Dann werde die Zufahrt über die Teichstraße in Richtung Radweg möglich sein.

Bei einer Besichtigung sei allerdings aufgefallen, dass dieses Verbindungsstück (Straße) eine ausgewiesene Privatstraße ist. Auf der Seite der Brändströmstraße würden sich Poller quer zur Straße befinden, die ein Einfahren nicht zuließen. Das Hinweisschild mit der Aufschrift „Privatstraße“ befinde sich auf der Seite der Teichstraße.

Zahlreiche Fragen

Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um die Klärung des geschilderten Sachverhalts und um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wurde die Firma Sudhaus, die Eigentümerin der Privatstraße ist, über das Vorhaben unterrichtet? Oder wurden diese Pläne in Unkenntnis der Eigentumsverhältnisse ohne Wissen des Eigentümers gemacht?

2. Wurde das Grundstück von der Stadt Iserlohn käuflich erworben?

3. Zu welchem Zeitpunkt wurde die Politik über das Ausmaß der Planungen im Detail informiert, und wann wurden diese Ausführungen konkret in welchen Gremien beschlossen?

