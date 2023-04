Iserlohner Einrichtungen ändern Ostern Öffnungszeiten

Das Iserlohner Stadtmuseum öffnet an Ostern nur am 8. April.

Iserlohn. An den Feiertagen gelten in Iserlohns Kultur-Einrichtungen veränderte Öffnungszeiten. Der Überblick:

Die Öffnungszeiten der kulturellen Einrichtungen der Stadt Iserlohn über Ostern lauten wie folgt:

Die Hauptstelle der Stadtbücherei Iserlohn ist wie in jedem Jahr am Ostersamstag, 8. April, geschlossen. Der Rückgabekasten wird vor den Feiertagen letztmalig am Donnerstag, 6. April, geleert und ist dann ebenfalls bis zum 8. April geschlossen. Die Online-Angebote der Stadtbücherei stehen während der Feiertagsschließung rund um die Uhr zur Verfügung.

+++ Mehr aus Iserlohn: Drogen, Waffen und Geld bei Razzien gefunden +++

Die Volkshochschule ist ab Donnerstag, 6. April, bis zum Ende der Osterferien (14. April) geschlossen. Online sind Anmeldungen allerdings rund um die Uhr unter

Die Geschäftsstelle der Musikschule Iserlohn bleibt während der gesamten Osterferien geschlossen. Das Kulturbüro und das Stadtarchiv bleiben über die Osterfeiertage – wie üblich an Feiertagen und Wochenenden – geschlossen. Beide öffnen zu ihren gewohnten Zeiten wieder am Dienstag, 11. April.

Das Stadtmuseum Iserlohn und die Museen der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf sind am Osterwochenende nur am Samstag, 8. April, geöffnet und bleiben am Karfreitag, 7. April, und am Ostersonntag, 9. April geschlossen. Ansonsten öffnen sie zu den üblichen Zeiten.

Die Städtische Galerie bleibt Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Am Samstag, 8. April, ist sie zu den üblichen Zeiten geöffnet. Dies ist gleichzeitig der letzte Tag für die aktuelle Ausstellung „Langsam und ganz sacht“ mit Arbeiten von Hannah Schemel und Steffen Diemer. Nach Ostern bleibt die Galerie wegen des anstehenden Ausstellungswechsels für zwei Wochen geschlossen.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn