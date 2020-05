Iserlohner Einzelhandel ab Montag wieder in voller Größe

Die Maskenpflicht bleibt vorerst bestehen, doch die am Mittwoch beschlossen Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden sich nun kurzfristig im öffentlichen Leben bemerkbar machen – zunächst beim Einkaufen in der Innenstadt.

Karstadt, B&U, C&A und Saturn - das sind vier große Anbieter mit Tradition am Standort Iserlohn. Ab Montag sind sie alle wieder mit voller Fläche geöffnet, ergab am Donnerstag eine kurze Nachfrage. Welche Vorbereitungen genau bei „Galeria Karstadt Kaufhof“ noch zu treffen sind, beschäftigt dort aktuell die Mitarbeiter, nachdem zuvor für den Verkauf auf der verkleinerten Fläche einiges umgeräumt worden war. Doch am Ende war aus Unternehmenskreisen die klare Botschaft zu vernehmen: „Wir sind auf jeden Fall startklar.“

Beim Elektromarkt Saturn öffnet sich am Montag erstmals die komplette neu bezogene Fläche im Parkhaus City. Das Unternehmen hatte sich auf eine Ebene verkleinert, am Montag stehen nun die 1470 Quadratmeter komplett zur Verfügung, wie Niederlassungsleiter Claudio Vurro bestätigt. „Die Iserlohner haben das cool hingenommen“, beschreibt er die Zeit, als der Verkaufsraum verkleinert werden musste. Die Aufhebung der Einschränkung war für ihn keine Überraschung, habe ihn aber dennoch persönlich gefreut. Er berichtet, dass Kunden Anschaffungen verschoben hätten, etwa weil viele Großgeräte in der Ausstellung nicht besichtigt werden konnten. Außerdem hätten die Mitarbeiter etliche Meter hinter sich gebracht, um gewünschte Produkte aus dem abgesperrten Bereich zu holen.

Auch die Iserlohner C&A-Filialleiterin Petra Matern freut sich über die Aufhebung der Flächenbeschränkung. Nach der sechswöchigen Schließung hatte das Haus am Alten Rathausplatz zunächst nur einen Teil der Fläche im Erdgeschoss geöffnet, dazu einen Teil der Kinderabteilung dorthin umgeräumt. „Die Kunden sind sehr verständnisvoll gewesen“, schildert sie die Erfahrungen mit der reduzierten Öffnung nach der Komplettschließung. Ab Montag soll es mit den alten Öffnungszeiten auf der Gesamtfläche von 2900 Quadratmetern und dem vollen Sortiment weitergehen. Mit Rabatten, so Petra Matern, soll ein Teil der Umsatzrückgänge aufgeholt werden.

Felix Heutelbeck, Mitglied der Geschäftsleitung im Modehaus B&U an der Unnaer Straße, steckte am Donnerstag in den Vorbereitungen für die Rückkehr zur normalen Verkaufsfläche ab Montag. „Wir räumen natürlich wieder volles Rohr um“, formuliert er die anstehende Aufgabe. Wann genau, stand aber noch nicht fest. „Wir sind in der Planung, wie viele Leute wir aus der Kurzarbeit holen“, sagt er. Der Rückbau auf die volle Fläche werde schneller vonstatten gehen, weil dafür ja kein neues Konzept erarbeitet werden müsse, sondern die ursprüngliche Aufteilung der Waren auf der 4800 Quadratmeter großen Fläche wiederhergestellt werde.

Bei B&U bleiben die Öffnungszeiten reduziert

Die Entscheidungen vom Mittwoch hatten ihn nach der Berichterstattung in den Medien und nach Klagen vor Gerichten nicht überrascht. Der volle Personalstamm wird aber auch ab Montag noch nicht wieder im Haus sein. „Wir rechnen auch nicht mit einem großen Kundenansturm“, sagt Felix Heutelbeck. Demzufolge bleiben auch die Öffnungszeiten nach wie vor reduziert: Die Türen öffnen morgens später, schließen abends früher, und von 13 bis 14 Uhr ist Mittagspause. „Wir denken da wirklich von Tag zu Tag und planen auch so“, beschreibt er die Strategie für die nächsten Tage und wohl auch Wochen. „Es kommt einfach auf die Frequenz und die Umsatztrends an.“

Zu den Umsätzen der vergangenen anderthalb Wochen mit reduzierter Fläche mag Heutelbeck nichts sagen. Es sei aber auch zur Imagewahrung des Traditionshauses wichtig gewesen, den Verkauf schnellstmöglich wieder aufzunehmen. „Wir freuen uns, dass unsere Kunden sich freuen, dass wir wieder da sind“, lautet seine Formulierung dazu.

Felix Heutelbeck äußerte die Hoffnung, dass die Gastronomie bald wieder „ans Laufen“ komme. Deshalb fehle es mittags an Frequenz in der Innenstadt, die Aufenthaltsqualität leide, solange die Gastronomie nicht voll da sei. Aber auch da sind Öffnungen unter Einschränkungen ja bald wieder möglich . . .