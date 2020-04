Iserlohner Einzelhandel: Maßnahmen für Neustart vorgelegt

Iserlohn. Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister haben jetzt einen umfangreichen Re-Start-Katalog an die Iserlohner Stadtspitze weitergegeben.

„Maßnahmenpaket zur Unterstützung und Sicherung von Handel, Gastronomie und Dienstleistern“ haben die Verfasser einen Re-start-Katalog genannt, den sie gestern an die amtierenden Stadtoberhäupter Thorsten Schick und Michael Wojtek geschickt haben. Die Absenderliste ist lang und lokal-illuster. Für die Werbegemeinschaft Iserlohn haben Volker Hellhake und Marc Tillmann unterschrieben, Ralph Hönl für die Werbegemeinschaft Hennen. Für den Iserlohner Einzelhandel unterstützen Felix Heutelbeck und Dieter Berkenhoff die Wünsche und Vorstellungen. Auch Özgür Gökce (Geschäftsführer Märkischer Arbeitgeberverband), Anna Kathrin Troche (Wirtschaftsjunioren/KJU Iserlohn), Frank Herrmann (SIHK Iserlohn) und Bernd Bücker (DEHOGA Iserlohn) stellen sich hinter die Forderungen an die Iserlohner Politik und Verwaltung.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise, so die Unterzeichner des Briefes, gingen „an niemandem spurlos vorbei. Auch an den heimischen Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben nicht.“ Man wende sich nun auf diesem Weg an die Stadt Iserlohn, „um diesen schweren Schlag gegen unsere Innenstadt, angeschlossenen Ortsteilzentren und damit auch gegen unsere Unternehmen, Arbeitnehmer, zukünftigen Arbeitnehmer und Gewerbetreibenden abzuschwächen“.

Schnelle und unbürokratische Maßnahmen erforderlich

Diese Krise müsse „Anlass genug sein, um ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, welches schnell und unbürokratisch den Erhalt, die Stärkung und die Entwicklung eines vielfältigen stationären Einzelhandels- und Gastronomieangebotes in Iserlohn fördert. Denn nur so können wir Iserlohn in dieser Stunde null für die Zukunft aufstellen und nicht nur nach dem Motto verfahren: „Der Letzte macht das Licht aus. Es geht jetzt darum, unserer Stadt Iserlohn langfristig die Möglichkeiten zu geben, sich als attraktiver Lebensstandort zu präsentieren. So können wir perspektivisch die (Industrie)Unternehmen halten. Das wird aber nur gelingen, wenn wir eine attraktive Stadt mit einem guten Lebensstandard anbieten können.“

Natürlich haben die Briefschreiber besonders die Wiederbelebung und Attraktivierung der Innenstadt nach der Corona-Krise im Fokus. „Sollten wir das nicht schaffen, werden unseren Unternehmen die Arbeitnehmer ausgehen. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Unternehmen ebenfalls abwandern werden. Daher ist eine attraktive Innenstadt ein elementarer Baustein für die Zukunft einer funktionierenden Stadt und der Unternehmen, um in Iserlohn konkurrenzfähig zu bleiben.“ Andere Städte würden dabei nicht auf Iserlohn warten.

Umfangreiche Liste an Vorschlägen für den Neustart

Die Unterzeichner des Briefes an die amtierenden Stadtspitzen Schick und Wojtek haben eine ganzes Vorschlagspaket an Maßnahmen zusammengetragen, die nach ihren Vorstellungen helfen können, die geforderten Ziele zu erreichen:

• Beantragung von zweckgebundenen Fördermitteln (Europa, Bund, Land) durch die Stadt Iserlohn, zur Förderung der Innenstadt und Schaffung eines Hilfetopfes bei der Stadt, wo Gelder zur Finanzierung von Veranstaltungen zentral verwaltet werden.

• Erarbeitung einer überregionalen Marketing- und Werbekampagne, zur Steigerung der Attraktivität von Iserlohn, als Einkaufs- und Erlebnisstadt (inklusive Schaltung von Radiowerbung durch die Stadt Iserlohn sowie Printwerbung)

• Förderung von verkaufsoffenen Sonntagen, nicht nur in Zusammenhang mit Veranstaltungen, welche ein bis zwei Mal pro Monat (bis Ende 2020) stattfinden

• Monatlich stattfindenden (Groß)Veranstaltungen und Nachtevents (z.B. Kneipennacht), welche durch die Stadt finanziert werden (inkl. Möglichkeiten zur Präsentation von Vereinen)

• Verzicht auf Abgabegebühren für Außengastronomie, Kundenstopper/Warenpräsentationsständer bis Ende 2020 (Anzahl der Ständer richtet sich nach Verkaufsfläche der Betriebe)

• Schaffung einer Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV Systems und Verbesserung der Verkehrs- und Beförderungszeiten, insbesondere an Wochenenden und während Großveranstaltungen

• Unterstützung in der Konzeption und Umsetzung eines Gutscheinsystems für den Innenstadtbereich Iserlohn (Gutscheinkauf in einem Geschäft, Einlösung in allen teilnehmenden Geschäften und Betrieben).

„Vollumfängliche“ Unterstützung des Handelsverbands

Der Brief schließt mit den Worten: „Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit sollten Rat und Verwaltung der Stadt Iserlohn solidarisch ein Zeichen setzen und deutlich machen, das Iserlohn als Einkaufs- und Erlebnisstadt wichtig ist!“

„Vollumfängliche Unterstützung“ in ihren Vorstellungen bekommen die Briefschreiber dabei auch von Friedrich Danne, Erster Vorsitzender des Handelsverband Südwestfalen. „Es ist notwendig, jetzt die Leistungsträger der Städte und Gemeinden zusammenzubringen und eine Planung für die Zeit der Wiedereröffnung der Ladenlokale, Restaurants und Dienstleisterbetriebe zu erstellen.“

Während Kredite in diesen Zeiten für die Unternehmen kaum etwas brächten, seien die Betriebe darauf angewiesen, „dass sie so schnell wie möglich wieder öffnen können und sie lokale Unterstützung und Rückhalt durch die Standortgemeinschaft aus Verwaltung, Banken, Immobilienbesitzern und Kunden erleben. Diese „Konzertierte Aktion“ ist überlebenswichtig für die in den Innenstädten handelnden Akteure.“ Sie stellten den Motor der jeweiligen Standorte dar. „Ohne sie sinken Lebensqualität und Immobilienpreise drastisch.“ Da eher sein Wunsch: „Setzen Sie sich so schnell es geht an einen Tisch und erarbeiten Sie mit Augenmaß und Cleverness ein genau für Iserlohn passendes Programm.“