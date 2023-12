Iserlohner fällt auf „Hallo Papa“-Betrugsmasche herein

Iserlohn Mit der „Hallo Papa“-Masche waren Betrüger in Iserlohn erfolgreich. Ein 56-Jähriger überwies seiner angeblichen Tochter zweimal Geld.

Mit der „Hallo Mama/Papa“-Masche waren Betrüger laut Bericht der Polizei in Iserlohn erneut erfolgreich. Ein 56-Jähriger erhielt am Freitag eine entsprechende Nachricht seiner angeblichen Tochter. Diese teilte mit, dass sie eine neue Telefonnummer habe, da ihr Telefon defekt sei. Nach einigen gewechselten Nachrichten mit der falschen Tochter bat diese um zwei Überweisungen. Der 56-Jährige kam der Bitte nach. Erst später stellte er den Betrug fest und informierte die Polizei.

Die Polizei rät: „Übernehmen Sie keine fremde Nummer sofort in die Kontaktliste. Weitere Nachrichten führen so schnell zu einer Vertrauensbasis, die durch Betrügerinnen und Betrüger ausgenutzt werden kann. Überprüfen Sie in so einem Fall die Identität des Absenders. Vergewissern Sie sich bei Ihrer/Ihrem Angehörigen/Freundin/Freund unter den zuvor bekannten Erreichbarkeiten. Fragen Sie, ob von dort tatsächlich eine entsprechende Nachricht geschrieben wurde. Seien Sie misstrauisch, sobald Sie jemand über Messenger-Dienste auffordert, Geld zu zahlen.“

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn