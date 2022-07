Iserlohner Feuerwehr löscht brennende Sportmatte

Iserlohn. Zahlreiche Notrufe gab es am Donnerstagnachmittag bei der Feuerwehr Iserlohn, weil auf dem Hemberg-Schulgelände ein Sprungpolster gebrannt hatte.

Von einer Explosion war mehrfach die Rede, berichtet die Iserlohner Feuerwehr im Nachhinein. Zahlreiche Notrufe waren am Donnerstagnachmittag eingegangen, weil große Rauchschwaden über dem Schulgelände am Hemberg zu sehen waren. Auch in sozialen Netzwerken überschlugen sich die Beiträge. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus: Eine großes Sprungpolster, das für Leichtathletik-Training auf dem Außengelände aufgebaut worden war, war aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer war schnell gelöscht, so die Feuerwehr.

