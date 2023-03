Iserlohner Firma fällt auf perfide Betrugsmasche herein

Iserlohn. Eine Iserlohner Firma hat hohe Geldsummen an einen vermeintlichen Geschäftspartner überwiesen. Die Polizei erklärt, was hinter „CEO-Fraud“ steckt

Eine Iserlohner Firma ist auf CEO-Fraud hereingefallen. Betrüger haben der Firma im Namen eines Geschäftspartners über eine falsche E-Mail-Adresse eine angebliche Konto-Änderung mitgeteilt. Die Änderung wurde ungeprüft übernommen und mehrere hohe Geldbeträge flossen auf das falsche Auslands-Konto.

Lesen Sie auch: s

Die Masche ist der Polizei bekannt unter dem Begriff „CEO-Fraud“. CEO steht für „Chef“ (Englisch Chief Executive Officer), „Fraud“ für Betrug. Leider fallen immer wieder Mitarbeiter/-innen in Unternehmen auf den Schwindel herein. Die Täter gehen sehr gezielt vor: Zunächst werden alle möglichen Informationen gesammelt über Verantwortliche bei den Firmen, Geschäftsbeziehungen oder geplante Investments. Quellen sind nicht nur Handelsregister oder Internet-Seiten, sondern auch Profile der Mitarbeiter/-innen in den sozialen Medien.

Betrüger geben sich als Geschäftsführer anderer Firmen aus

So gründlich informiert, schlüpfen die Betrüger entweder in die Rolle des oder in die Rolle eines Geschäftsführers eines Geschäftspartners. Mal will der angebliche Chef im Ausland eine günstige Gelegenheit nutzen, ein fettes Geschäft zu machen. Mal teilt der angebliche Geschäftspartner eine neue Kontoverbindung mit. Der Kontakt erfolgt über gefälschte, leicht variierte Absenderadressen: Ein X statt eines U in der Domain und schon lässt der Absender verschleiern. Bei deutschen Domains oder Namen fällt das schneller auf, bei Namen von Geschäftspartnern im Ausland muss man schon genauer hinschauen, um den Unterschied zu bemerken.

Lesen Sie auch:

Die Polizei rät deshalb zur Datensparsamkeit. Statt unnötige Informationen nach außen zu geben, sollten intern Warnungen verbreitet werden: Mitarbeiter mit Vollmachten sollten über die CEO-Fraud-Masche aufgeklärt sein. Bei Abwesenheiten verantwortlicher Mitarbeiter sollten klare Absprachen getroffen werden, wer auf welchem Wege welche Entscheidungen trifft. „Vergleichen Sie Mail-Absenderadressen! Übernehmen Sie nicht ungeprüft Angaben zu Konten. Führen Sie Kontrollmechanismen ein mindestens für den Fall ungewöhnlicher Überweisungen oder Geld-Transfers - insbesondere bei Transaktionen ins Ausland“ rät die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn