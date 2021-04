Iserlohner Firma Serafini betritt mit „Bistro-Boje“ Neuland

Iserlohn geschäftlich. Das Iserlohner Unternehmen Serafini sieht die Herausforderungen in der Krise und reagiert mit neuen Produkten.

„Wir bewegen uns in neuen Bereichen und müssen uns zum Teil neu erfinden“, sagt Andreas Kohushölter, Geschäftsführer der Firma Paul Serafini, dem Iserlohner Spezialisten für die Ausstattung von Geschäftsräumen in den unterschiedlichsten Branchen vom Modeladen über Bibliotheken bis zum Autohaus oder Baumarkt. Denn Corona habe nicht allein einen massiven Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen, sondern eben auch auf den Handel, der stark unter den Einschränkungen leide – vor allem die „Textiler“, wie er sagt. Dass es wieder ein Leben geben wird, wie wir es aus den Zeiten vor Corona kennen, daran hat der 57-jährige Familienvater seine Zweifel.

„Wir müssen auf diese Veränderungen reagieren“, fährt er im Gespräch mit der Heimatzeitung fort. Und das habe Serafini mit der Eröffnung neuer Arbeitsfelder auch getan. Bislang ausschließlicher Dienstleister für den Handel, hat Serafini jetzt auch die Gastronomie ins Kunden-Portfolio aufgenommen und die Bistro-Boje entwickelt – einen Sitz- beziehungsweise Stehtisch für die Außengastronomie mit integriertem Klimasystem. „Die ersten Gas­tronomen, denen wir die Bistro-Boje vorgestellt haben, waren begeistert“, erklärt Andreas Kohushölter.

An heißen Tagen gibt’seine frische Brise

Nur wenige Monate von der Idee bis zum fertigen Produkt hatte es gedauert, jetzt stehen die ersten innovativen Gastronomie-Tische im Showroom von Serafini an der Giesestraße. Für den Hersteller stellen sie eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den bislang üblichen Heizstrahlern dar, bei denen in der Außengastronomie die Luft über den Besuchern erhitzt wird. „Da spürt man die Wärme zwar am Kopf, die Beine und Füße aber bleiben kalt“, erklärt Kohushölter. Im Gegensatz dazu wird die Luft bei der Bistro-Boje im Tisch erhitzt, im Fußbereich herausgeführt und steigt dann direkt am Tisch in die Höhe. Gleichzeitig kann der Tisch an heißen Tagen die an ihm sitzenden Gäste auch mit einer frischen Brise kühlen.

„Wenn die Boje dann auch noch mit einem Schirm oder Pavillon kombiniert wird, kann man praktisch bei jedem Wetter Gäste auch im Freien bedienen“, sagt der Serafini-Geschäftsführer, der davon überzeugt ist, dass die Außengastronomie in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen wird. Auch der Umweltaspekt fand bei der Entwicklung der Bistro-Boje Beachtung. So wird der „Heiztisch“ nicht mit Gas betrieben sondern elek­trisch. „Das bedeutet weniger Emission und mehr Sicherheit.“

Eine weitere Innovation aus dem Hause Serafini, die ebenfalls als Reaktion auf die Corona-Pandemie auf den Markt gekommen ist, stellt ein Funktionswagen dar, der speziell für Luftreiniger der Firma Philips entwickelt worden ist. „In Schulen, Kitas, Büros und öffentlichen Einrichtungen kommen jetzt immer häufiger Luftreiniger zum Einsatz, zumeist als stationäre Geräte. Und da haben wir uns gefragt, warum diese Luftreiniger nicht auch mobil und damit deutlich praktischer sein können“, erinnert sich Andreas Kohushölter. Und gleichzeitig daran, wie spannend auch diese Entwicklung hin zum fertigen Produkt gewesen sei. „Unsere Idee hat die Leute von Philips gleich überzeugt, sie waren ganz angetan und mit der Kooperation sofort einverstanden.“ Und so ist der Bereich „Hygiene“ bei Serafini mit seinen derzeit ebenfalls sehr gefragten Desinfektionssäulen noch um ein weiteres Angebot gewachsen.

„Wie für viele andere Branchen ist es in diesen Zeiten auch für uns wichtig, über den Tellerrand hinaus zu blicken und offen für neue Betätigungsfelder zu sein“, erklärt An­dreas Kohushölter und unterstreicht noch einmal, dass es „wohl nie wieder so sein wird, wie es einmal war“. Aber das eröffne wiederum auch neue Chancen, die das seit 1946 bestehende und sich ständig weiterentwickelnde Iserlohner Unternehmen genutzt habe.