Iserlohner Flaschenkinder bieten Verlässlichkeit

2000 Euro spendete die Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich an den Verein „Flaschenkinder“. Kathrin Thielmann-Lange dankte Jochen Eikermann für die erneute Spende, der eine weitere in gleicher Höhe folgen soll.

Iserlohn. Der Verein Flaschenkinder erfährt durch Existenzängste in Corona-Zeiten noch mehr Zulauf.

„Wir haben trotz der Pandemie mit den Kindern die Aktion ,Warme Füße’ umgesetzt Damit sorgen wir jedes Jahr dafür, dass unsere Schützlinge winterfest gemacht werden“, berichtete „Flaschenkinder“-Vorsitzende Kathrin Thielmann-Lange, als Jochen Eikermann von der Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich den Verein in seinem Domizil in der Grüne besuchte und sich von den jüngsten Aktivitäten berichten ließ. „Jedes Kind hat eine warme Jacke, ein Paar warme Schuhe, einen Schal und eine Mütze bekommen. Das war dieses Jahr wegen Corona eine kleine logistische Herausforderung“, betonte die Vorsitzende.

Außerdem erhielten die Kinder in einer „Nacht- und Nebelaktion“ Nikolausteller. „Nun haben wir durch die Unterstützung einiger Spenden Weihnachtswünsche der Kinder erfüllen können. Und für ein bisschen Naschwerk haben wir eine riesige Schnuckelspende von einem Team aus einer Aldifiliale aus Hagen bekommen. Darüber hinaus laufen aber auch die Nachhilfe für die Kids, Reit- und alle anderen wichtigen Therapien weiter.“

Hilfe für Kinder von alkoholkranken Eltern

Die Vorsitzende machte deutlich, dass der Verein auch weiterhin auf Spenden und Unterstützung angewiesen ist, „da der Verein ja leider keine öffentliche Fördergelder bekommt. Wir hoffen da auf die Unterstützung der Stadt oder dem Land, denn gerade das Thema Hilfe für Kinder von alkoholkranken Eltern ist ja mit der Pandemie viel mehr in den Vordergrund getreten. Unsere Hilfeanfragen, übrigens deutschlandweit, steigen stetig an.“

Der Verein bereitet sich seit Tagen auf Weihnachten vor, „damit die Kinder Verlässlichkeit haben“, erläuterte „Kathie“ Thielmann-Lange. Die „Flaschenkinder“ kümmern sich vor Ort um 38 Kinder aus Alkoholikerfamilien. Sie berichtet von mehr Zulauf durch Kinder oder Angehörige in Zeiten der Corona-Krise, die die Existenzängste und Pro­bleme vieler Familien, die von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind, noch verschärft habe. Das Team aus 20 Ehrenamtlichen sei deshalb urlaubsreif, sagt sie unter dem zustimmenden Kopfnicken weiterer Vorstandsmitglieder.

Digitalisierung ist für den Verein Riesenkraftakt

Der Verein setzt jetzt auf Digitalisierung und will technisch aufrüsten, um auch online erreichbar zu sein. „Das ist ein Riesenkraftakt“, sagt Kathie Thielmann-Lange, die telefonisch und auf Facebook aktiv ist.

Die Wohnungsgenossenschaft Letmathe-Oestrich spendet insgesamt 6000 Euro, verteilt auf drei Jahre, an die „Flaschenkinder“. Jochen Eikermann übergab jetzt die zweite Rate in Höhe von 2000 Euro und kündigte für das kommenden Jahr die gleiche Summe an, damit der Verein Planungssicherheit habe. „Das ist eine tolle Unterstützung“, dankte Kathie Thielmann-Lange im Namen der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder und fügte nachdenklich an: „Ich hoffe, dass wir überleben.“