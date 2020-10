Iserlohner Flaschenkinder profitieren von einem Buch

Iserlohn. Zwei Iserlohnerinnen sind an der mehr als 300 Seiten starken „Geschichtenwundertüte“ für drei- bis zehnjährige Leser beteiligt.

Aus einem geplatzten Literaturwettbewerb heraus ist nun schon das zweite Benefizbuch mit Iserlohner Beteiligung entstanden. „Wir hatten alle zum Thema ,Eine Last zu tragen’ geschrieben“, blickt die Autorin, die sich Zoe M. Lucille nennt, zurück. Doch die Geschichten wären sozusagen „für die Tonne“ entstanden, weil eben der Wettbewerb nicht mehr zustande kam. Zusammen mit einer Leidensgenossin schrieb sie dann wiederum andere Autoren an, ob die Ergebnisse nicht als Buch herausgebracht werden sollen.

Gesagt, getan: „Seelenwandel“ ist im vergangenen Jahr erschienen, der Erlös ging an die Deutsche Depressionshilfe. Weil die Premiere eher traurige, ernste und düstere Texte für Erwachsene mit sich gebracht hatte, sollte das nächste gemeinsame Projekt „fröhlich und bunt“ sein und „Mut machen“, angesprochen werden sollten Kinder. Zusammen mit der Schweizerin Larissa Baiter ließ Zoe M. Lucille dann ihre Kontakte zur schreibenden Zunft spielen, am Ende waren es 16 Autorinnen und Autoren, die 21 Texte zur „Geschichtenwundertüte“ beigetragen haben. „Die haben wir erst einmal sortiert, in einen logischen Rahmen gebracht“, blickt die Iserlohnerin zurück.

Und dann musste das Ganze auch noch optisch kindgerecht aufbereitet werden. Jede und jeder, die einen Text beigesteuert hatten, wurden aufgefordert, auch passende Zeichnungen abzuliefern. Ramona Lopez, die ebenfalls aus Iserlohn kommt und hauptberuflich im Öffentlichen Dienst tätig ist, gesteht: „Das war eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe bestimmt 100 Blätter verbraucht.“ Das Schreiben ist für sie kein Problem, 2011 hatte sie ihren ersten Erwachsenen-Roman veröffentlicht, im vergangenen Jahr erschien mit „Luis und Lias Reise durch die Nacht“ der erste Teil ihrer Kinderbuchreihe.

Erstes Werk mit elf Jahren geschrieben und illustriert

Auch Zoe M. Lucille ist schon länger schriftstellerisch unterwegs. „Ich habe mein erstes Buch geschrieben und mit Zeichnungen versehen, als ich elf war. 25 Jahre später ist es wieder aufgetaucht, und ich wurde aufgefordert, es zu veröffentlichen“, sagt die gelernte Industriekauffrau. „Das Leben der Oryxantilope Jonny“ steht nun seit zwei Jahren in ihrem Bücherregal.

Bei der Arbeit am neuesten Werk, der „Geschichtenwundertüte“ haben sich schließlich eine Menge von Zufällen zu einem Erfolg zusammengefügt: Mit Tina Matzinger war plötzlich eine professionelle Illustratorin für den Einband mit im Boot. Peter Futterschneider hat bereits zahlreiche Bühnenstücke geschrieben, auch aus seinem Beitrag „Der Schmolk“ entsteht nun eins.

Ohne einen Verlag, der sich um alles kümmert, haben Zoe M. Lucille und Larissa Baiter die „Geschichtenwundertüte“ auf den Weg gebracht. Und sich auch mit rechtlichen Fragen auseinandergesetzt. „Wir haben sogar Youtube angeschrieben, um zu fragen, ob der Name veröffentlicht werden darf“, erzählt Zoe M. Lucille.

Demokratisch haben alle Beteiligten über den guten Zweck, dem der Erlös gespendet werden soll, abgestimmt. „Wir hatten um die zehn Vorschlage aus Deutschland und Österreich“, blickt die Autorin und Herausgeberin zurück. Dass es am Ende der Iserlohner Verein „Flaschenkinder“, der sich um suchtbelastete Familien kümmert, geworden ist, freuen sie und Ramona Lopez besonders. „Die leisten tolle Arbeit“, betont Letztere.

„Die Geschichtenwundertüte“ ist in allen analogen und digitalen Buchhandlungen unter der ISBN-13 9783751984515 zum Preis von 20,99 Euro erhältlich.

Das E-Bookunter der

ISBN-13 9783749478798 gibt

es für 4,99 Euro.

Die Anthologie richtet sich an Drei- bis Zehnjährige, die sich entweder daraus vorlesen lassen oder bereits selbst lesen können.

Erstellt wurde das Werk über „Books On Demand“: Vom Hochladen der Texte und Zeichnungen bis zum Erscheinen in den Händler-Listen sind sieben Tage vergangen.