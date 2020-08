Iserlohner Flüchtlingseinrichtung unter Quarantäne

Iserlohn. Vorsorglich unter Quarantäne steht eine Iserlohner Flüchtlingsunterkunft auf der Ortsgrenze zu Hemer.

Eine Flüchtlingsunterkunft an der Corunnastraße steht seit Sonntagabend unter Quarantäne. Das erklärte Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises am Morgen auf Anfrage unserer Zeitung.

Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Gesundheitsamt sind an der Aktion beteiligt, nachdem am Sonntag bei einem Bewohner mit 40 Grad Fieber typische Covid-19-Symptome festgestellt worden waren. Der Patient wurde ins St.-Elisabeth-Hospital eingeliefert.

Noch am Abend nahm ein vierköpfiges Team des Kreis-Gesundheitsamtes in der Flüchtlingsunterkunft bei 13 Bewohnern Testungen vor. Die Aktion soll am heutigen Montag fortgesetzt werden. 20 Personen wurden in der oberen Etage isoliert. Wie Hendrik Klein weiter berichtet, sind sechs Personen ermittelt worden, die direkten Kontakt zu dem an hohem Fieber erkrankten Mann hatten. Unter ihnen sollen sich auch zwei Schwangere befinden.

Ein Sicherheitsdienst wurde eingesetzt, um die Quarantänemaßnahmen in der Flüchtlingsunterkunft mit 44 Personen zu gewährleisten.