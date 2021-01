Iserlohner Flüchtlingshilfe sieht große Probleme kommen

Der Bedarf an Beratung ist enorm, das bekommen die Mitarbeiterinnen der Flüchtlingshilfe täglich zu spüren.

Iserlohn. Gestoppte Hartz-IV-Leistungen, Existenzängste durch Kurzarbeit – das sind zwei der Probleme, mit denen sich die Flüchtlingshilfe dieser Tage beschäftigen muss. Vorsitzende Sylvia Olbrich sieht für die Zukunft schwarz: „Da werden wir noch mehr Schwierigkeiten bekommen.“

Obwohl sie und das Team das Beratungsangebot begrenzt hatten, ist die Nachfrage enorm. „Die Leute melden sich trotzdem, die Briefe kommen ja auch weiter“, sagt sie mit Blick auf Schreiben von Behörden, die derzeit ebenfalls mit Einschränkungen arbeiten. „Es ist schwierig, den Menschen das zu erklären“, so Sylvia Olbrich.

Sie mache sich „ganz große Sorgen“, weil sie vermehrt auch Hilferufe von Personen, die nicht in den Adressatenkreis der Flüchtlingshilfe fallen, erreichen. So habe sich eine Friseurin gemeldet, die derzeit in Kurzarbeit ist und ihre Kinder nicht in die Kita schickt – wie es ja überall gefordert wird. Dennoch soll die Frau das Essensgeld weiter zahlen. „Das kann ja nicht zu Lasten des Bürgers gehen“, sagt die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe.

Viele, die sich bisher noch nie mit Anträgen für finanzielle Hilfen und Ähnlichem beschäftigt hätten, seien schier verzweifelt. „Man muss die Leute aufklären und ihnen dazu raten, zumindest Wohngeld zu beantragen“, erklärt Sylvia Olbrich, die Betroffenen auch die Scheu nehmen möchte, sich zu melden. Sie und ihre Kolleginnen nehmen beispielsweise auch an der Tür Schriftstücke entgegen und geben Tipps. Obwohl die Sorge um die eigene Gesundheit natürlich immer präsent ist. „Wir überlassen es allen selbst, ob sie kommen oder nicht, im Moment bieten wir eher die Minimalberatung“, sagt sie.

Ein weiteres Problem sieht sie in der Tatsache, „dass Geflüchtete, die gerade richtig Fuß gefasst hatten, nun einen Salto rückwärts machen“. Sei es der Job, der nun wegen Kurzarbeit nicht läuft, oder das Homeschooling für die Kinder. „Da kann man den Eltern überhaupt keinen Vorwurf machen, die Schulen und Lehrer bemühen sich auch“, weiß Sylvia Olbrich. Die Flüchtlinge, die derzeit auf einen Nachzug ihrer Verwandten hoffen, seien in Sorge: „In den Lagern haben sie große Ängste vor Ansteckungen mit dem Corona-Virus.“ „Neue“ Flüchtlinge kämen derzeit eher weniger zur Beratung.