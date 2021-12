Iserlohner Förderschule bekommt endlich Erweiterungsbau

Sümmern. Der Bau der dringend benötigten Erweiterung der Carl-Sonnenschein-Schule hat endlich begonnen.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem die 2,9-Millionen-Euro-Investition von den politischen Gremien des Märkischen Kreises auf den Weg gebracht worden war, hat Landrat Marco Voge am Dienstag den symbolischen Spatenstich für den Erweiterungsbau an der Carl-Sonnenschein-Schule in Sümmern gesetzt.

Bis Anfang 2023 sollen jetzt auf einer rund 700 Quadratmeter großen Bruttogrundfläche nördlich des Wendehammers für den Schülerbusverkehr etwa 3500 Kubikmeter umbauter Raum entstehen, um den seit Jahren herrschenden großen Platzmangel in der Förderschule des Kreises mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung endlich zu lindern. „Wir haben derzeit alle zur Verfügung stehenden Räume mit Klassen belegt“, berichtete Schulleiterin Claudia Fritz. Das Ziel, das mit dem zweigeschossigen Neubau verfolgt werde, sei dann auch keine Erhöhung der Schülerzahl, die nach dem letzten Anstieg um 35 Prozent zwischen 2015 und 2019 inzwischen stabil bei etwa 240 liege. „Wir brauchen Platz für die so wichtige Förderung unserer Kinder und Jugendlichen“, erklärte die Schulleiterin.

Landrat Voge lobt wertvolle Arbeit der Förderschulen

Das hatte auch der Landrat beim Spatenstich am Dienstag betont: „Ziel der Carl-Sonnenschein-Schule ist es, Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen zu fördern, sie bestmöglich zu unterstützen und sie auf diesem Weg ein Stück zu begleiten“, sagte Marco Voge. Dazu würden eben nicht nur Klassenräume benötigt, sondern auch „speziell gestaltete Räumlichkeiten. Also Räume zur Bewegung, zur Entspannung oder zur individuellen Förderung.“ Der Erweiterungsbau sei dabei „ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Situation“, sagte der Landrat, der bei der Gelegenheit auch die wertvolle Arbeit der Förderschulen und die Qualität des Unterrichts und der Förderung lobte.

Eine Containerlösung zur zeitweisen Linderung der Raumnot war übrigens anders als bei der Wilhelm-Busch-Schule in Hemer, die derzeit auch erweitert wird, in Sümmern nicht möglich, da auf dem einzigen noch freien Platz auf dem Schulgelände jetzt der Neubau entsteht. Vorgesehen in dem Gebäude sind unter anderem ein multifunktionaler Bewegungsraum, der auch für „Regenpausen“ genutzt werden kann und dank beweglicher Türen viele weitere Möglichkeiten bietet, ein PC-Raum und ein Therapieraum. „Wobei dort keine Therapien im eigentlichen Sinn stattfinden werden, da die Logopädin, die zu uns in die Schule kommt, ein eigenes Büro hat, und die Sporttherapeutin mit den Schülern immer in die Sporthalle geht“, erläuterte Claudia Fritz. Dringend gebraucht wird der so betitelte Raum aber ebenso wie auch die neuen Räume zur Unterrichtsvor- und nachbereitung und ein Kommunikationsraum. Denn: „Wir brauchen dringend Besprechungsräume beispielsweise für Gespräche mit Eltern oder Einrichtungen oder auch für kleine Fachkonferenzen.“

Differenzierungsräume bieten Förderungsmöglichkeiten

Besonders freuen sich Schulleitung, Lehrer und Schüler aber auf die drei neuen Klassenräume, durch die eben auch im Bestandsgebäude alles wieder ein wenig entzerrt werden kann. Jeder Klassenraum verfügt dabei über einen eigenen angrenzenden Differenzierungsraum. „Das bietet uns die Möglichkeit, die Klasse zu teilen oder dort in Kleingruppen zu arbeiten und beispielsweise Deutsch-Förderung zu machen“, freute sich Claudia Fritz. Der Neubau sei „ein großer Gewinn für die Schulkultur.“ Und eben ein lang ersehnter: Ursprünglich einmal war die Fertigstellung des Gebäudes für die Zeit nach den Osterferien im kommenden Jahr vorgesehen. Als dann jedoch 2020 die Suche nach einem Totalunternehmer, der sowohl Planung als auch Bau übernimmt, ergebnislos verlief, hat der Kreis die Planung selber wieder in die Hand genommen. Die Arbeiten werden nun von der Firma F. W. Meier aus Plettenberg und dem Dortmunder Tiefbauunternehmen Boymann durchgeführt.

Anfang März hatten die Verantwortlichen beim Kreis übrigens noch auf einen Baubeginn im September diesen Jahres und eine Fertigstellung für die Herbstferien 2022 gehofft. Um so größer war am Dienstag die Freude, dass es nun endlich wirklich losgeht mit dem Erweiterungsbau, der auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erhalten soll.

