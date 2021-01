Iserlohner Fotograf: "Trump wird sich jetzt selbst stoppen"

Iserlohn Hardy Klahold lebt seit 17 Jahren in Amerika. Nach dem Kapitol-Sturm befürchtet er für die USA einen Langzeit-Schaden Ein Interview.

Vor siebzehn Jahren ist der Iserlohner Fotograf Hardy Klahold nach Amerika gegangen. Die Liebe zu Tammy und wohl auch gewisse Hummeln an den richtigen Körperstellen haben dafür gesorgt, dass er dort schnell und leidenschaftlich heimisch wurde. Heute zählt er zu den gefragtesten Event- und Hochzeitsfotografen des Kontinents. Fragt man ihn nach dem Wohnort, sagt er immer gern „Denver“. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass man mit dem tatsächlichen Lebensmittelpunkt, dem offensichtlich wild-romantischen „Walton’s Mountain“ hier nicht so viel anfangen kann. Dort oben gehen die Uhren offensichtlich tatsächlich etwas anders und doch hat Hardy, der seine foto-journalistische Start-Rampe bei der Heimatzeitung hatte, einen klaren Blick auf das Land und die jüngsten Entwicklung. Einmal mehr kommt er dem Gesprächswunsch aus der Heimat umgehend nach.

Hallo Hardy, eine schwankende, brodelnde, kurz vor der Explosion befindliche Hauptstadt. Gab oder gibt das wirklich die Stimmung in Amerika derzeit wieder?

Ich glaube ja! Wenngleich ich hier bei mir auf dem Berg ich nicht all zu viel mitbekomme. Wenn wir zum Einkaufen fahren, siehst Du schon mehr Pick-up-Trucks mit großen US- oder Trump-Flaggen an dir vorbei fahren. Die Schilder und Fahnen in den Vorgärten sind noch nicht verschwunden, die auf Trump hinweisen. Jeden Sonntag sehen wir am Rande eines der Highways immer Trump Unterstützer ihre Fahnen schwenken. Habe bei CNN den Ausdruck Trumplikaner gehört. Irgendwie passend.

Man sah auf den Fernsehbildern viele heiser geschriene Typen, mit vielen Muskeln und Chaos-Grundhaltung. Distanzieren sich die "normalen" Amerikaner sich von diesen Krawallmachern?

Ja und nein, glaube ich. Man muss in Deiner Frage "normale Amerikaner" durch "Republikaner" ersetzen. Die Demokraten distanzieren sich natürlich davon. Auch bei den Reps kenne ich welche, die sich davon distanzieren, was da passiert ist.

Ein älterer, republikanischer Mann hat eben im TV gesagt, der Kapitol-Sturm sei zwar so nicht in Ordnung gewesen, aber die "Black-lives-matter"-Proteste seien ja auch nicht von schlechten Eltern gewesen. Ist das eine breite amerikanische Meinung?

Ich fürchte „ja“. Etwas, was gerade Republikaner ganze gerne benutzen, die Verallgemeinerung. Immer wenn man ihnen nachweist, dass bestimmte Rep. Politiker nicht die Wahrheit sagen, hörst du gleich “JA, aber so sind ja alle Politiker”. So eben auch bei den BLM Demos vs. Sturm auf das Capitol - “Das haben sie ja alle so gemacht” . Und damit scheint es dann für sie in Ordnung zu sein.

Glaubst Du, dass vier Jahre Biden-Amtszeit überhaupt zu einer Befriedung des Landes führen können?

Nein. Dieses Land ist so tief gespalten, dass wird in einer Generation nicht wieder zusammenkommen. Da wird es sicher einige geben, die mir da widersprechen werden. Ich befürchte aber, dass das eher Wunschdenken bei denen ist. Es ist ein gesellschaftliches Problem in diesem Land. Wie meine Schwiegermutter immer sagt: “If you can’t say something nice, you better say nothing at all”. Oder wie oft höre ich am Esstisch meiner amerikanischen Familie “Politics and Religion are not table talk". Und das sogar schon von jüngeren Familien-Mitgliedern. Das Erlernen eines ruhigen, höflichen Auseinandersetzens mit schwierigen Themen ist immer noch nicht Teil der Erziehung in den USA. Die Amerikaner lernen es nicht, sich ruhig über kontroverse Themen zu unterhalten. Ein Telefonat meiner Frau gestern Abend mit ihren Eltern war ein Gespräch wie immer, mit keinem Wort wurden die Tagesereignisse darin erwähnt. Wie lange existiert in den USA die Rassendiskriminierung. Selbst Gesetze haben es nicht geschafft es aus den Köpfen zu bekommen.

Der Amerikaner an sich strotzt ja vor Selbstbewusstsein, weiß aber auch nicht viel vom Rest der Welt. Ist es ihm egal, wie eben dieser Rest der Welt über einen solchen Präsidenten denkt?

Nicht allen, aber vielen Republikanern schon. Ich sage denen immer: Der Rest der Welt kann schon ohne die USA leben, aber die USA hätte es schwer ohne den Rest der Welt.

Trump hat nicht einen einzigen Wahlfälschungsbeweis anführen können. Warum waren und sind seine Lügen dennoch so motivierend?

Du und ich sind aufgewachsen mit zwei TV-Programmen und in Iserlohn mit drei Tageszeitungen. Das waren unsere Hauptinformationsquellen, die wir dazu benutzt haben, uns eine eigene Meinung zu bilden. Manchmal waren es unterschiedliche Meinungen, aber sie basierten auf denselben Fakten und Informationsquellen. Schau Dir an, was wir heute haben. Was auch immer Verrücktes sich irgendjemand, irgendwo aus dem Kopf dreht, findet seinen Weg in irgendeine Publikation oder Social Media feed, ungeprüft und ohne Beweis. Das wird von diesen Leuten aufgesogen, weil sie es glauben wollen. "Es steht doch da!” — also ist es auch die Wahrheit. Für diese Leute sind das keine Lügen. Das ist die Wahrheit, an die sie glauben wollen — alternative Fakten eben (ein schrecklicher Begriff).

Und glaubst Du, dass man einen Donald Trump überhaupt nur ausschalten kann oder stoppen kann, wenn man ihn vor ein ordentliches Gericht stellt?

Auf keinen Fall. Ich glaube aber, dass Trump sich selbst stoppen wird. Er wird natürlich noch versuchen, mit weiteren seiner Kundgebungen den Leuten so viel Geld aus den Taschen zu ziehen wie möglich. Wenn das dann weniger wird, wird er es aufgeben, weil er das Interesse verliert. Er wird sich bei seinen Anhängern als einen Märtyrer verkaufen, der für sie gekämpft hat und nun von seinen Feinden dafür verfolgt wird.

Amerika ist Deine Heimat geworden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Du niemals daran gezweifelt hast. Kommen in Monaten wie diesen am Ende doch mal Zweifel auf?

Im nächsten Monat kommt die große, runde 60 auf mich zu. Ich liebe es, immer noch hier zu leben, aber der Rest der Welt hat auch schöne Plätze. Die letzten vier Jahre waren sicherlich nicht die USA, in die ich vor 17 Jahren gezogen bin, aber ich bin hier ja auch nicht wegen der Politik hingezogen. Und da hat sich nichts geändert.