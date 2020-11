Iserlohner „Futterzeit“ wird dankbar angenommen

Der blaue Himmel und die Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch das letzte bunte Laub der Bäume bahnen, täuschen über die fast frostigen Temperaturen an diesem Morgen hinweg. Dennoch hat sich bereits eine kleine Schlange Wartender vor dem Gebäude an der Schulstraße gebildet. Die Frauen und Männer haben leere Einkaufstaschen unter den Armen, ein Enddreißiger hat einen „Hackenporsche“ neben sich stehen.

Während draußen die Ersten von einem Fuß auf den anderen trippeln, herrscht im Gebäude rege Geschäftigkeit. Grüne Plastikkisten werden bewegt, im großen Saal Kleidungsstücke sortiert, im kleineren Raum Gemüse und Obst genauestens betrachtet. Es ist Samstag, und das bedeutet seit Beginn der Corona-Krise: Der Verein „Bürger helfen Bürgern“ versorgt Menschen in finanzieller Not mit gespendeten Lebensmitteln. Und wie bereits berichtet, gibt es nun auch Unterstützung für Tierhalter. Unter dem Motto „Futterzeit“ hatten die Ehrenamtlichen kürzlich auch für Bello, Minka und Co. um Spenden gebeten. Svenja Finke erklärt: „Die Resonanz war spitze, wir haben Futter und Zubehör bekommen, eine Firma hat uns Geld überwiesen.“

Leitungswasser trinken, um für die Katzen zu sparen

Schließlich sind Hunde, Katzen und andere Tiere für so manchen Menschen, der das Angebot von „Bürger helfen Bürgern“ nutzt, oft die einzigen Begleiter. Der Enddreißiger, der mit seinem „Hackenporsche“ auf dem Vorplatz steht, sagt: „Dass es jetzt auch Tierfutter gibt, ist sehr wichtig.“ Der Hartz-IV-Empfänger hat zwei Katzen, die natürlich auch versorgt werden müssen. „Ich selbst trinke fast nur Leitungswasser, manchmal auch einen Kaffee. Ich spare für die Katzen, denn die würde ich nicht abgeben“, erzählt er. Und betont noch einmal: „Niemand würde sein Tier abgeben.“

Dieses Schicksal drohte einer Hundehalterin, die mit Rad vorfährt. Sie hat ihren Liebling gleich dabei. „Ich war Kauffrau, dann bin ich abgesackt“, verrät die Frau, die zerschlissene Kleidung trägt und gesetzlich betreut wird. Wenn sie nicht die Möglichkeit hätte, gespendetes Futter zu bekommen, müsste sie sich von ihrer Hündin trennen. „Dabei gibt sie mir Sicherheit und Stabilität in Coronazeiten“, sagt die Iserlohnerin, die auch andere Menschen kennt, die auf Unterstützung angewiesen sind. „Durch Corona fallen Nebenjobs weg, manche kommen durch Kurzarbeit kaum über die Runden“, weiß sie.

Inzwischen hat ein halbes Dutzend Menschen in die Schlange gestellt, doch sie sind alle viel zu früh dran. Nachdem der zweifache Katzenhalter, der für sich selbst Lebensmittel bei der Tafel holt, von einer Bekannten den Tipp bekommen hatte, dass die „Futterzeit“ startet, war er bereits um 8 Uhr an Ort und Stelle. Erst zwei Stunden später beginnt die Ausgabe. Aus einem Fenster reichen die Ehrenamtlichen die Lebensmittel, die immer ab 9 Uhr bei den Geschäften abgeholt und daher noch angeliefert werden. Aus dem Fenster daneben schaut dann bei der Premiere am Samstag Nancy Wolff, um die Wartenden zunächst zu fragen, was für ein Tier sie haben. Die zweite Frage lautet dann: „Lieber Nass- oder Trockenfutter?“ Anders, als andere Organisationen nimmt „Bürger helfen Bürgern“ auch geöffnete Packungen Trockennahrung entgegen, daher füllt Nancy Wolff zwischendurch immer wieder Portionen in kleine Beutel ab, wenn die Tierhalter dies benötigen. „Brauchst Du noch was?“ Diese Frage ist dann regelmäßig die Letzte – es gibt auch Decken, Leinen, Körbchen, Kleintierstreu, Kratzbretter, Käfige, Spielzeug und vieles mehr.

Und selbst für Vierbeiner, die nicht bei ihren Haltern in der Wohnung leben, sondern beispielsweise auf Schutzhöfen, sammeln die Ehrenamtlichen: Obst und Gemüse, das für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet ist, wird dorthin gebracht. „Ich möchte nicht, dass sich die Leute als Menschen zweiter Klasse fühlen, deshalb sortieren wir die nicht so schönen Sachen aus“, sagt Svenja Finke.

Sach- und Geldspenden weiter benötigt

Sie und ihre Mitstreiter benötigen weiter Sach- und Geldspenden, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Willkommen seien zum Start in die kalte Jahreszeit auch warme Kleidung und Decken. „Das hängt nicht lange am Gabenzaun, die Sachen sind schnell weg“, erklärt Svenja Finke, dass der Bedarf an jeglicher Unterstützung vorhanden ist.