Iserlohner Gaspreis bleibt trotz neuer CO2-Abgabe konstant

Mit dem neuen Jahr werden Treib- und Brennstoffe teurer, weil die Bundesregierung in ihrem Klimapaket beschlossen hat, deren CO 2 -Ausstoß mit einer Abgabe zu belegen, deren Ertrag in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden soll. Und schließlich ist der 1. Januar ja auch traditionell der Termin, zu dem Versorgungsunternehmen ihre Tarife anpassen. Wie entwickeln sich 2021 die Preise für Erdgas bei den Iserlohner Stadtwerken? Und was tut sich beim Strom?

„Das Thema CO 2 -Bepreisung ist medial sehr im Fokus“, sagt Philipp Grigutsch, Teamleiter Produktmanagement im Privat- und Gewerbekundenvertrieb der Stadtwerke. Im Oktober hatte die Regierung den Preis pro Tonne CO 2 -Ausstoß auf 25 Euro festgelegt, der dann stufenweise bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne ansteigen soll, später vielleicht noch etwas mehr. Das sind Kosten, die den Erdgasbezug zum Jahresbeginn eigentlich teurer machen würden. „25 Euro je Tonne CO 2 -Ausstoß im Jahr 2021 entspricht bei Erdgas 0,48 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde“ – vor Steuern, hat Grigutsch ausgerechnet. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden kämen da im neuen Jahr rund 85 Euro Mehrkosten nach Steuern auf die Kunden zu. Wird eine Wohnung beheizt, dürfte das weniger sein, bei einem Haus eher mehr. „Das ist schon ordentlich“, sagt Grigutsch, hat aber dann eine gute Nachricht für die Gaskunden parat. Erdgas sei im Einkauf nämlich so günstig wie lange nicht mehr, der Preis tendiere aktuell zudem „seitwärts“. „Aufgrund der Tatsache, dass wir gesunkene Beschaffungskosten haben, können wir die Steigerung bei den Abgaben auffangen“, erklärt er. „Wir gehen davon aus, dass wir den Preis voraussichtlich bin zur nächsten Heizperiode halten können“, also bis Herbst 2021, ergänzt sein Chef Peter Gra­bowsky, Bereichsleiter Vertrieb bei den Stadtwerken. Und das gelte für alle Kunden, egal ob in der Grundversorgung oder mit Sonderverträgen. Post in Sachen Gaspreise geht daher bei den Stadtwerken aktuell nicht an die Kunden heraus.

Netzgebühren sind beim Gas aktuell stabil

Daran ändert auch eine minimale Steigerung bei den Netznutzungsentgelten nichts. 0,03 Cent Mehrkosten netto pro Kilowattstunde werden innerhalb der Tarife verrechnet. „Das entsteht aus der Arithmetik der Netzentgelte“, also bei der jährlichen Neuberechnung, erklärt Thomas Armoneit, als Technischer Leiter für die Netze und die darauf entfallenden Entgelte verantwortlich, die der interne Stadtwerke-Vertrieb in gleicher Höhe in die Preise einkalkulieren muss wie jeder andere Anbieter. „Wir haben hier keine Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagt Armoneit mit Blick auf das Erdgasnetz.

Beim Strom sieht das hingegen anders aus: Da mache sich der Umbau auf erneuerbare Energien bemerkbar, vor allem durch steigende Abgaben wie EEG-Umlage und KWK-Aufschlag, berichtet Armo­neit. Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung jedoch die EEG-Umlage gedeckelt, so dass die Abgaben insgesamt im nächsten Jahr um 0,173 Cent pro Kilowattstunde sinken. Die von den Übertragungsnetzbetreibern berechneten Entgelte hingegen steigen, auch weil die Kosten der Stromnetze durch die dezentrale Einspeisung von privaten Anlagen ebenso wie wegen neuer Fernleitungen steigen. 0,17 Cent pro Kilowattstunde mehr macht das eigentlich ab 1. Januar aus. Problem: Der Gesamtstromverbrauch, die Netzlast, sinkt. „Das hat in der Gesamtenergiewirtschaft den Effekt, dass Sie mit den Grundpreisen hoch müssen“, erklärt Vertriebschef Grabowsky. Und auch die Bundesnetzagentur dränge dazu, die Grundpreise zu erhöhen, ergänzt Netz-Experte Armoneit. Am Ende würden mit den Kosten für das Stromnetz so auch die Kunden belastet, die überwiegend eigenproduzierten Strom etwa aus der Solaranlage verbrauchen und nur im Bedarfsfalls Energie aus dem Netz beziehen. Praktisch bedeutet dieses Vorgehen, dass beim Strom Veränderungen bei Steuern, Abgaben und verbrauchsabhängigen Netznutzungsentgelten einander ausgleichen.

Der Grundpreis beim Strom werde daher um 25,77 Euro auf nunmehr 60 Euro pro Jahr netto angehoben. Die Erhöhung und damit auch die interne Kalkulation der Stadtwerke als Netzbetreiber, betont Armoneit, wurde von der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt. Auch hier gilt: Die neuen Netzentgelte sind von allen Versorgern zu tragen.

In der Grundversorgung gelten die neuen Preise ab 1. Februar

Auf die Stromtarife bezogen sagt Grigutsch, dass geplant sei, den Arbeitspreis bei einem Teil der Produkte um 0,036 Cent brutto zu senken. „Der Strom selber wird leicht günstiger, aber das wird durch die Grundgebühr kompensiert und durch die gestiegenen Netzentgelte“, ergänzt Grabowsky. Bei den Stromtarifen wird es daher im kommenden Jahr also unter dem Strich etwas teurer. Grigutsch hat für zwei Verbräuche die Veränderung ausgerechnet. Bei 1700 Kilowattstunden wären das 4,5 Prozent mehr bezogen auf die Gesamtrechnung, bei 2700 Kilowattstunden dann 3 Prozent. Je mehr verbraucht wird, desto geringer fallen bei dieser Preisanpassung die Mehrkosten aus. Je nach Vertragstyp und vorheriger Preisbindung erhalten die Kunden in nächster Zeit ihre individuellen Anpassungsschreiben. In der Grundversorgung, so Grabowsky, sollen die neuen Preise erst ab 1. Februar gelten.

Eine Ausnahme bildet übrigens der Strom für Wärmespeicherheizungen und Wärmepumpen: Weil auch hier die Steuern und Abgaben mit dem neuen Jahr leicht sinken, die Netznutzungsentgelte aber konstant bleiben, können die Stadtwerke-Mitarbeiter angesichts gesunkener Beschaffungspreise für den Strom hier sogar eine Preissenkung bekanntgeben. Um 0,33 Cent brutto soll in diesem Bereich die Kilowattstunde zum 1. Januar günstiger werden. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 7500 Kilowattstunden macht das nach Steuern eine jährliche Ersparnis von 25 Euro aus.