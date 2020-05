Iserlohner Gastronom möchte eigentlich kein Bittsteller sein

Es ist Dienstagnachmittag im Gutenbergzimmer des Wichelhovenhauses. Mit ordentlichem Sozial-Abstand haben vier Vertreter der Iserlohner Gastronomie und Hotellerie auf Einladung der Heimatzeitung Platz genommen, um einen Über- und Einblick in die aktuellen Gedanken einer Branche zu geben, die zweifelsohne zu den überaus gebeutelten gehört und die zudem bis zu diesem Nachmittag zwar über jede Menge Probleme und vor allem auch Hoffnungen, aber über noch nur wenige Silberstreifen am Horizont berichten kann.

Das hat sich natürlich nach der neuen Kanzler-Runde vom Mittwoch zunächst einmal im Ansatz geändert. Ob die jüngsten Entscheidungen des Bundes und des Landes mit der Öffnungsmöglichkeit ab kommenden Montag – vor allem vor dem Hintergrund der aufwendigen Hygiene-Beschränkungen – die ersehnten Verbesserungen bringen, bleibt abzuwarten. Allzu optimistische Erwartungen vor allem für kleinere Betriebe dämpften DEHOGA-Vertreter bereits kurz nach Bekanntwerden der Lockerungen.

Bestand haben aber auf jeden Fall die persönliche Einschätzung von Christian Speerschneider („Jagdhaus Im Kühl“), Illir Mulaku („Stadthotel“, „Hotel und Restaurant Campus Garden“ und „Steakhaus El Toro“, Alexander Duling („Fuchs+Hase“) und Bernd Bücker (Konditorei und Café Spetsmann) zur Lage nach fünf Wochen Lockdown. Doch bevor es zu einer kurzen Einschätzung der persönlichen Unternehmens-Situation kommt, sind sich die Anwesenden einig, dass der Föderalismus, also die nach Bundesländern unterschiedlichen Entscheidungen und Planungen für die Branche nicht gerade förderlich sind. Bernd Bücker bringt später noch einmal das Beispiel der Kollegen in unterschiedlichen Städte, die loses Eis gar nicht, nur im Becher, nur im eingepackten Becher oder auch in Hörnchen verkaufen durften.

Bernd Bücker (Café Konditorei Spetsmann): „Was nutzt es, wenn das Angebot im Kindergarten nicht vorhanden ist, die Mutter aber bei uns am Arbeitsplatz benötigt wird?“ Foto: Michael May / IKZ

Und es wird auch deutlich, dass verschiedene Entscheidungen auf anderen Gebieten, wie zum Beispiel Kindergarten-Öffnungen oder verändertes Schul-Angebot, immer auch wieder unmittelbare Auswirkungen auf die eigenen Branchen haben. Bernd Bücker: „Was nutzt es, wenn das Angebot im Kindergarten nicht vorhanden ist, die Mutter aber bei uns am Arbeitsplatz benötigt wird?“ Und auch die veränderten Zeiten und Angebote beim Schulbesuch mit der weiteren Verpflichtung zur Zuhause-Betreuung machen auf der Problemliste keine Ausnahme. Allerdings äußert Illir Mulaku auch sein Erstaunen darüber, wie gut die digitalen Angebote an sich am Ende doch funktionieren würden. „Wie ernst die Kinder das nehmen und wie diszipliniert sie sind, ist am Ende doch mehr als erstaunlich.“ Einigkeit auch darüber, dass belastbare Perspektiven ziemlich lange auf sich warten lassen. „Wahrscheinlich, weil wir nicht systemrelevant genug sind.“

Doch zurück zur Stimmungs- und Unternehmenslage: Bernd Bücker sieht natürlich „in Zeiten, in denen die Menschen viel Zeit haben“ schon seine „etwas glückliche Lage, den Verkauf noch geöffnet haben zu dürfen“, aber das sei lange nicht kostendeckend und so sei auch der Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Allerdings würdigt er auch die Disziplin der Kundschaft und hat erkannt, dass die Kunden derzeit deutlich mehr Freude am Gedankenaustausch hätten. Und er äußert bereits zu Beginn einen Wunsch, der im weiteren Verlauf des Gesprächs immer wieder auftauchen wird und den alle Kollegen am Tisch auch teilen: „Wenn es zu einem Wieder-Anfahren kommt, dann soll das auch so erfolgen, dass es Sinn macht. Es nützt mir nichts, die ganze Kapelle anzufahren, aber nur die Hälfte einzunehmen.“ Allerdings sagt er auch: „Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man in so kurzer Zeit so viel Geld verbrennen kann.“

Weitgehende Normalisierung nicht vor November

Illir Mulaku („Campus Garden“, „Stadthotel“): „In der Außengastornomie hätte man doch Gestaltungsmöglichkeiten.“ Foto: Michael May / IKZ

Für Illir Mulaku besteht das Problem in erster Linie darin, dass „es eben alle Geschäftsbereiche erwischt hat“. Auch er spricht von großen, nicht aufholbaren Verlusten, glaubt, dass das Virus auch vor Ort die Gastronomie und vor allem auch die traditionelle Ess- und Feierkultur nachhaltig verändern werde. Und er äußert Unverständnis, dass zum Beispiel eine Außengas­tronomie ebenfalls so lange mit dem Bannfluch der Schließung belegt sei. „Auf der Fläche hätte man doch Gestaltungsmöglichkeiten.“ Mit einer weitgehenden Normalisierung ist seiner Meinung nach nicht vor November zu rechnen. Aber auch dann müssten viele Komponenten erst einmal passen, um „wieder schöne Zeiten zu bekommen“.

Als „sehr ruhig“ beschreibt auch Christian Speerschneider mit Galgenhumor die Lage im „Kühl“. Obwohl er eigentlich viele Gäste auf dem Parkplatz habe, aber die seien eben nicht bei ihm im Lokal, sondern nutzten den neu entdeckten Parkraum zur Erholung und für Ausflüge in den umgebenden Wald. „Da sind viele dabei, die kennen uns gar nicht. Das ist moralisch gut, wirtschaftlich aber tot.“ Dabei habe man eine Saison vor sich gehabt, die eigentlich in dieser Konstellation eher selten sei: „Ostern, Spargelsaison und das Wetter! Ich hätte ein Terrassengeschäft gehabt, das durch die Decke gegangen wäre.“ Und auch der Besitz des Objekts schütze nicht vor wirtschaftlichen Bedrängnissen: „Es fehlen eineinhalb Monate Umsatz. Es ist gut, dass der Staat hilft. Das Kurzarbeitergeld ist gut. Nur warte ich bis heute darauf. An unserem großen Betrieb hängen viele Fixkosten. Auch ich sage, dass wir viel Geld verbrannt haben. Eigentlich ist das tatsächlich der Super-GAU.“ Und Speerschneider wagt auch sofort einen Ausblick: „Wenn wir wieder aufmachen, wissen wir ja immer noch nicht, wie das weitergeht. Wie reagieren die Gäste? Die haben zum Teil richtig Angst. Und selbst wenn die Auflagen umzusetzen sind, sind wir immer noch meilenweit von den Umsätzen vor der Krise entfernt.“

Alexander Dulling („Fuchs und Hase“): „Man fühlt sich der Situation bis dato ausgeliefert.“ Foto: Michael May / IKZ

„Wir sind ein Pachtbetrieb und durch die Situation völlig in die Abhängigkeit geraten“, sagt Alexander Duling, der sein Geschäft in der Fußgängerzone der Innenstadt betreibt. Dadurch hänge man natürlich derzeit am seidenen Faden und „ohne den Goodwill des Vermieters passt das auch nicht.“ Eine seriöse betriebswirtschaftliche Einschätzung sei ja zudem trotz Senkung aller erdenklicher Kosten im Moment gar nicht möglich. Hinzu komme, dass man eigentlich in der Gastronomie oft ohne großes Eigenkapital und viel Substanz schlichtweg „den tägliche Cashflow braucht, um das rollierende System am Laufen zu halten. Da ist das Abschalten von heute auf morgen wirklich der Super-GAU.“ Man dürfe ja auch nicht annehmen, dass Großhändler bereits gelieferte Lebensmittel und Getränke wieder zurücknehmen würden. Fazit? „Man fühlt sich der Situation bis dato ausgeliefert.“

Fühlen sich die Gastronomen ausreichend unterstützt von Bundes-, Landes- oder auch kommunaler Politik und haben die angekündigten Soforthilfe-Programme tatsächlich und unbürokratisch funktioniert? Die Antworten schwanken zwischen Zufriedenheit über die Angebote, die Kurzarbeit und die Förderprogramme auf der einen Seite und leichter Enttäuschung über die zum Teil bürokratische und damit auch verlangsamte Abwicklung mit ihren Verwaltungsprozessen auf der anderen. Speerschneider: „Der Staat ist willig und auch bemüht, aber es läuft nicht alles rund.“ Bernd Bücker glaubt auch, dass man inzwischen in Berlin und Düsseldorf durchaus ernst genommen würde. „Auch dort hat man gehört, dass 92 Prozent der Beschäftigten im Gastronomiegewerbe in Kurzarbeit sind, das sind weit über zwei Millionen Menschen.“ Allerdings, Stand Dienstag, fehle es einfach nach wie vor auch an der Perspektive bei gleichbleibend hohen Kosten. Und auch die neuen Umsatz-Steuer-Regelungen und –Senkungen in Teilen seien wohl eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, allerdings könnte sich daraus noch ein positives Thema ableiten.

Christian Speerschneider („Jagdhaus Im Kühl“): „Darum muss die Politik auch genau jetzt Geld in die Gastronomie geben, sonst fliegt ihr das Problem in einen halben Jahr um die Ohren.“ Foto: Michael May / IKZ

Frage der Heimatzeitung: „Politiker und Virologen sehen in erster Linie Hygiene- und Abstandspro­bleme bei möglichen Lockerungen für die Gastronomie. Sehen Sie die auch?“ Wenn man mal von den „fast stündlich wechselnden Aussagen der unterschiedlichen Fachleute in den Medien“ absehe, sei das noch nicht einmal das Problem, so lange man einheitliche und präzise Regeln habe, ist man sich einig am Tisch. Weil eben jeder für sich prüfen könne, „ob man den Anforderungen gerecht werden kann oder nicht.“ Allerdings sei es dann auch wieder spannend, so Bernd Bücker, wie die Gäste mit der neuen Situation umgehen würden. „Nehmen sie das als selbstverständlich oder als Einschränkung war?“ Christian Speerschneider sieht in der Einheitlichkeit aber auch ein Problem: „Ich mit meinem Lokal unten im Wald kann deutlich mehr Platz zur Verfügung stellen. Der Kollege Duling in der Stadt kann das nicht. Da kann Aufmachen teurer sein als Zulassen.“ Und Illir Mulaku ergänzt: „Wir haben alle viel Platz in unseren Betrieben, wir können das leisten. Aber was machen die vielen, vielen kleinen Betriebe in den Städten?“ „Die Klein-Gastronomie ist da mega-gefährdet“, sagt Bernd Bücker. Christian Speerschneider: „Darum muss die Politik auch genau jetzt Geld in die Gastronomie geben, sonst fliegt ihr das Problem in einen halben Jahr um die Ohren.“

Dass der Tagungsmarkt in Iserlohn durch die Krise gestorben ist, glaubt Hotelier Mulaku nicht. „Es wird Einbußen geben und das schnelle Hin- und Herfliegen einzelner Mitarbeiter von Firmen wird auch durch Video-Chats ersetzt, aber die klassischen Konferenzen wird es weiter geben.“

Und zum Schluss noch einmal ein gemeinsamer Blick in die Glaskugel: Wenn wir uns in einem Jahr an gleicher Stelle wiedertreffen – wie wird die Situation sein? Die Wortmeldungen werden etwas zögerlicher. Die Diskutanten hoffen, dass man gestärkter aus der Situation hervorgehen möge, dass möglichst viele Betriebe die Krise überleben, dass die aktuelle „neue Wertschätzung“ der Gastronomie anhält, dass „man auch die Chance erkennt, sich selbst und sein Handeln zu hinterfragen“, dass die Politik der Branche das Werkzeug an die Hand gibt zu überleben.

Und dann sagt Alexander Duling noch einen nachhallenden Schlusssatz: „Eigentlich möchte ich gar kein Bittsteller sein. Ich möchte ein Angebot machen, wo die Leute Bock drauf haben.“