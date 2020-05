Iserlohner Gastronomen: „Angst nun mal ein starkes Gefühl“

Iserlohn. Gastronomen aus Iserlohn haben jetzt die „Gevelsberger Erklärung“ an Thorsten Schick übergeben. Sie hoffen auf Unterstützung in der Corona-Krise

„Wir möchten gemeinsam mit all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern unserer brennenden Sorge Ausdruck verleihen, dass die Zukunft unserer örtlichen Gaststätten, Hotels und Gastronomiebetriebe aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie existenziell gefährdet sind.“ So lautet der erste Satz der „Gevelsberger Erklärung“, die vor einigen Tagen eben dort auf den Weg Richtung Landes- und Bundespolitik gebracht wurde und der sich inzwischen auch andere Städte in NRW angeschlossen haben. Gestern unterzeichneten im „Jagdhaus im Kühl“ Iserlohns stellvertretender Bürgermeister Michael Scheffler, GfW-Wirtschaftsförderer Thomas Junge und der Iserlohner Gastwirt und DEHOGA-Sprecher für den Märkischen Kreis Christian Speerschneider ebenfalls diese Erklärung, um sie dann an den Iserlohner CDU-Landtagsabgeordneten Thorsten Schick zu überreichen.

Den Unterschriften vorausgegangen war ein Gedankenaustausch zu den Sorgen und Zukunftsängsten der heimischen Gastronomen, an dem auch der stellvertretende DEHOGA-Hauptgeschäftsführer von Westfalen Lars Martin, sowie Alexandra Schenk (Hotel Vier Jahreszeiten), Frederec Neuhaus (Hotel Neuhaus) und Bernd Bücker (Konditorei und Café Spetsmann) als Szene-Experten teilnahmen.

Nicht alle Betriebe haben bereits die Restart-Möglichkeit

Im Kern geht es den Verfassern beider Erklärung darum, „einen zweiten wirkungsvollen Rettungsschirm speziell für das Gastgewerbe sowie bundesweite Solidarität ins Leben zu rufen“. In einem Eingangsstatement machte Gastgeber Christian Speerschneider deutlich, dass man sich nicht nur im jeweils ureigensten Interesse zusammengefunden habe, sondern um auch für Betriebe zu sprechen, für die sich der Neustart unter den aktuellen Rahmenbedingungen aus unterschiedlichsten Gründen überhaupt nicht oder nur mit größten Einschränkungen und nachhaltigen Verlusten realisieren lasse.

„Wir möchte die Politik einfach aus unsere aller besonder Lage aufmerksam machen.“ Selbst bei Betrieben, die Moment bereits wieder „funktionieren würden“, läge der Umsatz im Bereich von rund 30 Prozent zum Vorjahr. Dabei kam er auch den jüngsten Vorfall in Ostfriesland zu sprechen, der in einer Gastwirtschaft zu einer Corona-Verbreitung geführt hatte. „Angst ist nun einmal ein starkes Gefühl und ich habe mit Kollegen gesprochen, die allesamt bestätigt haben, dass das trotz besserer äußerer Umstände wieder zu einem sofortigen Umsatzrückgang auch in unseren Betrieben geführt hat.“

Soziale Komponente von Gastronomie und Hotellerie nicht zu unterschätzen

Lars Martin unterstrich noch einmal die Systemrelevanz des Gastgewerbes: „Unsere wichtige soziale Funktion geht deutlich über die Nahrungsaufnahme und das Schlafen hinaus. Restaurants sind eine kleine Auszeit vom Alltag, Kneipen sind Orte des Meinungsaustausch und auch der politischen Willensbildung und Hotels sind mehr als einfache Schlafstätten, es ist ein Zuhause auf Zeit. All das gilt es zu erhalten.“ Später wird ihm auch der Lösseler Hotelier Frederec Neuhaus beipflichten und ergänzen, dass man es „in unserer Branche erstmals ja nicht mit Einschränkungen sondern mit tatsächlichen Berufsverboten zu tun gehabt habe.“

„Viele Betriebe haben ja nicht sonderlich viel Liquidität in der Hinterhand. Und das, was da ist, ist schnell aufgebraucht. Die Sofort-Hilfe, die gekommen ist, war ein ganz wichtiges Instrument, die Betriebe auch in der ersten Phase überhaupt am Leben zu erhalten,“ lobte Lars Martin und ergänzte auch noch um die Kurzarbeit als rettendes Element. „Aber es muss jetzt weiter gehen.“ Mit dem Wiederanfahren stiegen auch die Kosten in einem Maße, das nicht in Relation zu den Einnahmen stehen würde. Neuhaus ergänzte, dass ja auch im Bereich der bisher und in näherer Zukunft eigentlich geplanten Feste und Veranstaltungen zunächst einmal nur Absagen und Stornierungen in den Büchern stehen würden.

Auf welcher organisatorischen Basis eine zweite Hilfe-Welle erfolgen soll, muss in nächster Zeit noch geklärt werden. „Zahlen aus zurückliegenden Zeiträumen könnte da zum Beispiel herangezogen werden,“ so Lars Martin.

Eine echte Chance für eine Neu-Positionierung am Markt

Thorsten Schick, als heimischer Landtagsabgeordneter der CDU nah dran an den Diskussion und Entscheidungen in Düsseldorf und Berlin, zeigte Verständnis für die Begehren, musste aber natürlich auch darauf hinweisen, dass derzeit eine Vielzahl von Branchen in unterschiedlicher Form von der Krise betroffen sei und dass es in den einzelnen Bundesländern durchaus abweichende Einschätzungen bei den Gewichtungen in den tatsächlichen Bedürftigkeiten gäbe. Und Schick musste natürlich auch zugeben, dass „die Mittel am Ende doch endlich“ seien.

Vize-Bürgermeister Michael Scheffler unterstrich wie später auch GfW-Chef Thomas Junge die absolute Bedeutung der heimischen Gastronomie für die Stadt, die Region und das Land. Und er machte auch deutlich, dass es ein Auftrag für die Entscheidungsträger auf allen politischen Ebenen sei, hier eine zukunftsorientierte Lösung zu finden. In den politischen Gremien und den Verwaltungsetagen der Stadt sei man sich einig, dass ihr unbürokratisch und schnell geholfen und unterstützt werden müsse. Das Angebot an die Wirte, ihre Außenbereiche auf eine relativ einfache Art und ohne weitere Kosten erweitern zu können, solle da schon einmal als deutliches Signal verstanden werden. Und auch Thomas Junge machte deutlich, wie wichtig ein funktionierender Mix an Angeboten und Möglichkeiten für das gesamte Erscheinungsbild und den wirtschaftlichen Erfolg des Standortes Iserlohn sei.

Auch wenn Christian Speerschneider kurz vor Schluss leicht pessimistisch prophezeite, dass „zeitverzögert noch viele Betriebe schließen werden, die wir im Moment gar nicht auf dem Schirm haben“, waren sich alle Gesprächsteilnehmer aber auch in der Einschätzung einig, dass sich auch aus dieser Krise die Möglichkeit zu einer „Neu-Positionierung“ Iserlohns auf dem Gastro- und Tourismus-Markt ergeben könnte und sollte.