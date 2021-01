Iserlohner Gaststätten Kühl und Dröge bleiben erreichbar

Iserlohn/Leckingsen. Durch die Stadtwerke-Arbeiten an Leitungen im Bereich Leckingser Straße müssen Kunden nun Umwege fahren, um die Gaststätten zu erreichen.

Seit gut einer Woche ist die Leckingser Straße zwischen den Einmündungen Holzrichterweg und Im Kühl gesperrt, und damit die direkte Verbindung zwischen den Ortsteilen Iserlohner Heide und Kalthof. Die Stadtwerke Iserlohn verlegen dort Wasser- und Stromleitungen. Betroffen davon sind auch das Jagdhaus Im Kühl und das Restaurant „Haus Dröge Adria“, beide beliebte Gaststätten. Wer nun vermutet, dass Christian Speerschneider vom Jagdhaus Im Kühl ob der für ihn und seine Kunden deutlich erschwerten Verkehrssituation „sauer“ auf die Stadtwerke Iserlohn ist, befindet sich allerdings auf dem Holzweg. Er sei vielmehr froh darüber, dass der Versorger endlich die „unfassbar alte Wasserleitung“ entlang der Leckingser Straße erneuert.

Denn daran hängt auch die Wasserversorgung des Jagdhauses samt des Restaurants. Man habe fast jedes Jahr mit Leitungsdefekten und entsprechenden Versorgungsunterbrechungen zu kämpfen gehabt. Zwar hätten die Stadtwerke in solchen Fällen eine Wasserbox bereitgestellt. Daraus, so Speerschneider, lasse sich zwar ein Privathaushalt ganz gut vorübergehend versorgen, für einen großen Restaurantbetrieb sei das aber mehr als umständlich. Und es habe nun unter dem Strich ja auch Vorteile, wenn sich die Straßensperrung weitgehend mit dem aktuellen Lockdown deckt, der ja ohnehin den normalen Restaurantbetrieb ruhen lässt.

Betroffen sind aber gleichwohl die Kunden des Jagdhauses Im Kühl, die den Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken nutzen. Aus Iserlohn und von der Iserlohner Heide kommend müssen sie nun einen Umweg über Kalthof oder über Dortmunder Straße und Schirrnbergstraße fahren. Bislang, so Christian Speerschneider, habe das Außer-Haus-Geschäft aber nicht merklich unter der neuen Situation gelitten. Insbesondere die Stammgäste, auch von der Iserlohner Heide, würden weiter den Weg ins Kühl finden und bereit sein, den Umweg zu fahren. Für Christian Speerschneider bedeutet das Außer-Haus-Geschäft mehr, als nur einen Teil des Umsatzes zu retten. „Wir bleiben so mit unseren Gästen in Kontakt, und auch das ist sehr wichtig.“ Bis zu 20 Prozent des normalen Umsatzes könne er mit dem Außer-Haus-Verkauf kompensieren.

Vor Mitte März keine Öffnung der Gastronomie?

Speerschneider rechnet übrigens nicht damit, dass mit dem 14. Februar, das ist die derzeit aktuelle Befristung des Lockdowns, wieder so etwas wie Normalität in die Gastronomie Einzug hält. „Ich gehe davon aus, dass Restaurants erst frühestens Mitte März wieder öffnen dürfen“, sagt Speerschneider. Insofern könnte sich die Sperrung der Leckingser Straße in der Tat zu großen Teilen mit dem Lockdown decken. Denn nach Angaben der Stadtwerke sollen die Leitungsarbeiten bis Mitte April andauern. Christian Speerschneider hofft derweil darauf, dass die Leckingser Straße zwischen Holzrichterweg und Im Kühl schon etwas früher wieder durchlässig wird. Vielleicht könnte die Straße dann ja zumindest an den Wochenenden geöffnet werden, wenn die Baustelle ruht.

Davon erfahren, dass Arbeiten an den Stadtwerke-Leitungen anstehen, hat Speerschneider knapp eine Woche vorher durch die ausführende Baufirma. Die Baufirma habe dabei auch erklärt, dass die Arbeiten eventuell etwas schneller über die Bühne gehen. Das würde Christian Speerschneider natürlich freuen, damit er nach einem Neustart möglichst zügig wieder voll mit dem Restaurantbetrieb durchstarten kann.

Hinweisschilder machen auf die Situation aufmerksam

Auf die aktuelle Sperrung der Leckingser Straße wird übrigens bereits durch ein Hinweisschild an der Einmündung zur Baarstraße aufmerksam gemacht. Und auch an der Gabelung im Bereich des Restaurants Haus Dröge Adria gibt es ein Hinweisschild, auf dem auch vermerkt ist, dass die Weiterfahrt bis zum Jagdhaus Im Kühl weiterhin möglich ist.

Zoran Jozinovic, Inhaber des Restaurants Haus Dröge Adria, ist ebenfalls betroffen von der Sperrung, denn auch Teile seiner Kundschaft sind es gewohnt, von der Iserlohner Heide aus den direkten Weg zu seinem Restaurant zu nehmen. Er spricht davon, dass sich das auch auf das Außer-Haus-Geschäft auswirke, nicht gewaltig, aber schon bemerkbar.

Die Sperrung beschere neben dem Lockdown nun noch ein weiteres Problem. „Wie lange kann man das noch aushalten?“, fragt Jozinovic. Die Situation in der Gastronomie sei wirklich schwierig. Aktuell unterstützen ihn nur noch zwei Mitarbeiter, sonst sind es zehn. Der Gastronom hofft darauf, dass bald wieder bessere Zeiten anbrechen. Damit dürfte er sicherlich nicht alleine stehen.