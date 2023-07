Iserlohner Gerhard Schack feiert seinen 98. Geburtstag

Iserlohn. Gerhard Schack feiert in Iserlohn seinen 98. Geburtstag. Er dreht mit seinem Senioren-Scooter seine Runden und soll verkuppelt werden.

Von wegen, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg – das kann Gerhard Schack aus Iserlohn schon lange, auch wenn ihm zu diesem Jubiläum noch zwei klitzekleine Jährchen fehlen. So machte sich der Senior, der am Freitag mit Sohn Harald und Schwiegertochter Iris im Panoramarestaurant Danzturm seinen 98. Geburtstag feierte, während der Pandemie mal eben auf eine Reise gen alte Heimat. Schack stammt aus Thüringen.

„Ich war absolut dagegen“, erinnert sich Harald Schack, der in Norddeutschland lebt. Aber der Senior hörte nicht. Ergebnis der Tour: Sturz in der Dusche, ein gebrochenes Schulterblatt, Krankenhaus. Bereut habe es der Vater trotzdem nicht. „Er ist eben ein Sauerländer-Sturkopf“, so der Sohn. „Da kann man sich den Mund fusselig reden, er macht, was er will.“

Iserlohner lebt im Seniorenzentrum Waldstadt

Seit zwei Jahren lebt der 98-Jährige im Seniorenzentrum Waldstadt, früher war er am Dördel zu Hause. Was gleich geblieben ist: Schack dreht weiter mit seinem Senioren-Scooter seine Runden durch die City. „Es kommt zu brenzligen Situationen, weil die Menschen nur noch auf ihr Handy achten, auf die Straße oder den Verkehr nicht“, sagt Schack. Seine Bitte an den Sohn: „Ich brauche eine laute Klingel, damit mich jeder hört“.

Die Menschen hätten sich verändert, meint er – nicht zum Guten. Jeder schaue nur noch nach sich, wobei er auch immer wieder hilfsbereite Menschen treffe. So auch auf dem Friedhof, wo er regelmäßig seine Frau Elfriede besucht. „Die Frauen dort sind immer nett und fragen, ob sie für mich gießen können – und dann machen sie noch nebenbei Reklame für ihre Mütter“. Das komme für ihn nicht mehr infrage, sagt er, überlegt und schickt hinterher: „Vielleicht auf einen Kaffee.“

