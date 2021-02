Iserlohner Gesamtschul-Gründer Rolf Ewert ist gestorben

Iserlohn. Rolf Ewert, Gründer der Gesamtschule Iserlohn und Schulleiter von 1987 bis 2011, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Er war der Mann der ersten Stunde, derjenige, der im Jahr 1987 die erste Gesamtschule in Iserlohn gegründet hat und damit die Iserlohner Schullandschaft verändert hat wie kaum ein anderer. 23 Jahre lang hat Rolf Ewert sie geleitet. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Als Fels in der Brandung der schulpolitischen Strömungen beschreibt ihn Babara Brühl, die vor zehn Jahren seine Nachfolge in der Leitung der Gesamtschule Iserlohn angetreten hat. Er habe immer und unermüdlich gekämpft – für die Schulform Gesamtschule, für seinen Standort am Nußberg und vor allem dafür, Kindern aus bildungsferneren Schichten mehr Bildungschancen zu geben.

Geboren wurde Rolf Ewert am 20. Dezember 1945 in Iserlohn, wo er auch aufwuchs und am Märkischen Gymnasium sein Abitur gemacht hat. Als Arbeiterkind war das in den 50er Jahren noch ein steiniger Weg, was bei Rolf Ewert schon als Schüler einen revolutionären Geist geschürt hat, und was ihn sicherlich auch schon für seinen späteren Kampf für ein eingliedriges Schulsystem geprägt hat. Sein Weg führte ihn nach dem Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und Geschichte allerdings zunächst an ein Mädchen-Gymnasium nach Recklinghausen. 1977 wechselte er dann aber an eine der ersten nordrhein-westfälischen Gesamtschulen in Marl. Die folgenden Jahre beschrieb er selbst im Januar 2011 anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand als eine „tolle Zeit“, in der er sich in einem jungen Team von Gleichgesinnten immer stärker für das neue pädagogische Modell begeistert hat, und in der auch sein Drang, selbst eine Schule zu gestalten, immer stärker wurde.

Verdienste um Integration und Chancengleichheit

Zehn Jahre später, im Jahr 1987, war es dann soweit, und Rolf Ewert übernahm die Leitung der ersten Iserlohner Gesamtschule, was in der Folge echte Pionierarbeit bedeutete. Die Gesamtschule, so Ewert in dem Gespräch zu seiner Verabschiedung, sei kein Wunschkind der Politik gewesen, und der Start sei unter denkbar ungünstigen Bedingungen erfolgt. In viel zu beengten Räumen der ehemaligen Hauptschule Nußberg ging die eigentlich vierzügig geplante Schule aufgrund der hohen Anmeldezahlen direkt mit sechs Zügen an den Start und wurde auf die ehemalige Hauptschule in Gerlingsen ausgeweitet. Er sei sich vorgekommen wie der „Totengräber eines anderen Systems“, sagte Ewert.

Die Einrichtung des musischen Schwerpunktes brachte der Gesamtschule schließlich den endgültigen Durchbruch. Und mit Stolz hat Ewert am Ende auf das Erreichte zurückgeblickt. Vor allem auch auf die gesellschaftlichen Verdienste seiner Schule in der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und eben in der Erhöhung der Chancengleichheit, in dem bei ihm auch viele Kinder zum Abitur geführt wurden, deren Prognose in der Grundschule noch ganz anders aussah. Dass seine Schule das geworden sei, was sie am Ende seiner Dienstzeit war, und so erfolgreich wurde, dass eine zweite Gesamtschule aufgrund der hohen Nachfrage unumgänglich wurde, schrieb er selbst der starken Arbeit des ganzen Kollegiums zu.

Das dreigliedrige Schulsystem war für ihn ein „veraltetes Modell aus der Kaiserzeit, das der Manifestierung der Sozialstrukturen diene“. Die Abschaffung dieses Systems und die Ablösung durch die Gesamtschule als einzige Schulform war sein Traum. In Erfüllung ist dieser Traum bekanntlich nicht gegangen. Mit seiner Arbeit und seinen Ideen hat Rolf Ewert aber viele seiner Kollegen und nachfolgenden Lehrer angesteckt, darunter auch die heutige Schulleiterin Barbara Brühl. „Er hat sein Ziel nie aus den Augen verloren. Er war einfach ein toller Schulleiter und mein großes Vorbild.“ Coronabedingt wurde Rolf Ewert gestern in kleinem Kreis auf dem Hauptfriedhof beigesetzt.