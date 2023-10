Iserlohner Gesundheitstag: Aus Resten Köstliches kochen

Iserlohn. Beim Iserlohner Gesundheitstag im Parktheater zeigt Spitzenkoch Volkhard Nebrich, wie aus Überbleibseln köstliche Gerichte entstehen können.

Die Koch-Show von Volkhard Nebrich beim Iserlohner Gesundheitstag im vergangenen Jahr hat die Besucher begeistert. Nur noch wenige Plätze im Löbbecke-Saal blieben frei, als der bekannte Koch und Küchenmeister großartige Überbleibsel in der Küche zu wunderbaren Gerichten verarbeitete und sie seinen Gästen auch noch kredenzte.

Nach diesem Auftritt stand fest, ein Wiedersehen beim 16. Iserlohner Gesundheitstag muss es unbedingt geben. Und so wird des denn auch sein: Am Samstag, 11. November, pünktlich zur Mittagszeit um 12.45 Uhr stellt sich Volkhard Nebrich an seinen Herd – diesmal im Großen Haus des Iserlohner Parktheaters – und wird dem Publikum zeigen, dass viele Küchenreste viel zu gut für die Mülltonne sind.

Leben der Menschen verbessern

Volkhard Nebrich ist in seiner langen Koch-Karriere schon viel rumgekommen und war vor allem in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt als Küchenchef, Hoteldirektor und Koch für die gehobene Küche unterwegs. Heute ist er ein gefragter Unternehmensberater in der Hotellerie und Gastronomie, und in dieser Funktion ist er seit diesem Jahr auch bei der „Medice Health Family“ in Iserlohn tätig, die die Gesundheit und das Leben der Menschen umfassend verbessern will. Mit der Friend-Ship Gastronomie GmbH engagiert sich das Familienunternehmen für eine gesundheits- und umweltbewusste Ernährung. In ihrer Verantwortung liegen die Bereiche der Gastronomie und Events am Medice-Unternehmenssitz in Iserlohn. Durch eine frische Zubereitung mit regionalen und saisonalen Zutaten in hochwertiger oder Bio-Qualität stellt Friend-Ship eine hohe Produktgüte sicher und unterstützt gleichzeitig lokale Produzenten und Bauern.

Wie die Gestaltung nachhaltiger Speisen aussehen kann, das wird Volkhard Nebrich im Parktheater zeigen. Und er kommt nicht allein: Mit auf der Bühne wird Carsten Griesbach, der Geschäftsführer der Friend-Ship GmbH, stehen. Gemeinsam kreieren die beiden aus den „Überbleibseln“ der Küche vier leckere Gerichte, die in kleinen Probiergrößen dann von den Gästen verkostet werden können. Süppchen aus Feldsalat und Hokkaidokürbis werden gekocht, ebenso wie Pasta mit Karottengrünpesto und Steckrübenragout. Wem läuft da nicht bereits beim Lesen das Wasser im Mund zusammen?

Kostenlose Gewürzmischung

Als Zutaten werden frische Lebensmittel verwendet, die in der Küche eigentlich keine Verwendung mehr finden. In allen vier Gerichten wird eine „Bio-Gewürzmischung mit Blütenkräutern“ verwendet, die die Gäste im Anschluss der Koch-Show am Stand der „Medice Health Family“ kostenlos mitnehmen kann.

