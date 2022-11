Iserlohner Gesundheitstag: Diese Kurse laden zum Mitmachen

Auf dem Gesundheitstag 2019 sehr beliebt: Der Workshop auf dem Bellicon-Trampolin. Auch in diesem Jahr wird es in Iserlohn die Möglichkeit zum Ausprobieren geben.

Iserlohn. Beim 15. Iserlohner Gesundheitstag im Parktheater gibt es das bunte Mitmachprogramm „Fit und glücklich durchs Leben“. Diese Angebote gibt es.

Der 15. Iserlohner Gesundheitstag am kommenden Samstag, 12. November, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im und am ParktheaterIserlohn hat viel zu bieten. Neben interessanten Vorträgen von hochkarätigen Fachärzten, Psychotherapeuten und Heilpraktikern gibt es aber auch wie in all den Jahren vor Corona ein buntes Mitmachprogramm zum Thema „Fit und glücklich durchs Leben“.

Im Studio des Parktheaters wird wie zuletzt 2019 die Volkshochschule Iserlohn unterschiedliche Schnupperkurse anbieten. Bei Salsation (10.45 und 12.45 Uhr), Pound (11.45 Uhr) und Zumba (13.45 Uhr) wird es schweißtreibende Übungen zu verschiedenen Musikrichtungen geben, wobei der Spaßfaktor auf keinen Fall zu kurz komm.

Bellicon-Trampoline aus den Schwungwelten Iserlohn

Im Flur neben dem Studio besteht um 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 und 14.15 Uhr die Möglichkeit, die Bellicon-Trampoline aus den Schwungwelten Iserlohn auszuprobieren. Natürlich alles unter der sachkundigen Anleitung von Annette Hinterberg-Pieper. Wer einen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Körperwahrnehmung, Koordination, Konzentration und Kreativität bekommen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Die Workshops dauern jeweils 20 Minuten und es können vier Interessenten gleichzeitig daran teilnehmen. Natürlich können die Trampoline auch außerhalb der Workshops ausprobiert werden.



Eine Anmeldung für einen der Schnupperkurse ist noch unter marketing@ikz-online.de möglich..

