Iserlohner Gesundheitstag: Dr. Aljallab referiert zu Krebs

Iserlohn. . Die Chefärztin der Frauenklinik am Bethanien-Krankenhaus referiert beim Iserlohner Gesundheitstag über Krebs. Welche Mythen sie ausräumen will.

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 343 von 100.000 Frauen an Krebs. Am häufigsten an Brustkrebs. Krebs kann aber auch im Gebärmutterkörper, am Gebärmutterhals, in den Eierstöcken und an der Vulva entstehen. Fakt ist wie bei allen Krebsarten: Je früher die Erkrankung entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Eine absolute Expertin auf den Gebieten der gynäkologischen Onkologie und Senologie ist Dr. Farah Aljallab.

Die 36-jährige Chefärztin der Frauenklinik im Iserlohner Bethanien-Krankenhaus möchte ihren Vortrag beim 16. Iserlohner Gesundheitstag am Samstag, 11. November, von 10 bis 17 Uhr im Parktheater dazu nutzen, die Arbeit der Frauenklinik und des Brustzentrums vorzustellen und um einige Mythen zur Entstehung von Krebs aus der Welt zu schaffen.

„Wir befinden uns im Bethanien-Krankenhaus in einer massiven Umstrukturierungsphase“, sagt Dr. Aljallab, „eine neue Chefärztin, ein Neubeginn mit einem neuen Team und dann noch die neue Trägerschaft.“ Aber die 36-Jährige betont: „Die Frauenklinik existiert noch, genauso wie das Brustzen­trum und die Geburtshilfe.“ Es erblicken also nach wie vor Kinder im Bethanien-Krankenhaus das Licht der Welt. Und das soll auch weiterhin so sein, ebenso wie die optimale Behandlung der Patientinnen in der Frauenklinik und im Brustzentrum.

Das Bethanien-Krankenhaus Iserlohn, das Klinikum Lüdenscheid, das Marienhospital Schwerte sowie externe Partner sind seit 2007 als Märkisches Brustzentrum anerkannt. Oberstes Zeil dieser Kooperation sind optimale Diagnostik und moderne Behandlungskonzepte, um die Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen, denn Brustkrebs gilt inzwischen als heilbar, wenn er früh genug erkannt wird.

Am Bethanien-Krankenhaus werden alle Untersuchungs- und Operationstechniken vorgehalten. Die Ärzteteams bilden sich stetig fort und wenden in der Therapie aktuelle und wissenschaftlich untermauerte Vorgehensweisen an. „Wir haben die Verpflichtung, einen erfahrenen Operateur vorhalten zu können“, sagt Dr. Farah Aljallab, „also jemanden, der 150 Operationen in drei Jahren durchgeführt hat“. Der Iserlohner Standort des Märkischen Brustzentrums ist seit dem 1. Oktober sogar in der glücklichen Lage, gleich zwei sogenannte Senior-Operateure in ihren Reihen zu haben. Dr. Wilhelm Steinmann, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Diplom-Psychologe, war zuletzt Chefarzt des Brustzentrums in Lüdenscheid und befand sich eigentlich seit eineinhalb Jahren im Ruhestand. „Ich hatte aber noch keine Lust, mich zur Ruhe zu setzen“, sagt der 67-Jährige, „und freue mich jetzt, mit meiner Erfahrung und Kompetenz das Team in Iserlohn unterstützen zu können“.

Sowohl in der Frauenklinik als auch im Brustzentrum steht das Wohl der Betroffenen im Vordergrund. „Jede Frau hat auch Fragen zum Thema Krebs“, weiß Dr. Farah Aljallab aus ihrer jahrelangen Erfahrung, „viele von ihnen werden mit falschen Informationen zur Entstehung von Krebs konfrontiert.“ Selbst nach Jahren der Krebsforschung sind viele Fragen noch offen. Die genaue Entstehungsweise zahlreicher Krebserkrankungen ist noch nicht hinreichend erforscht. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Entstehung von Krebs begünstigen. Unvermeidbar sind beispielsweise erbliche Faktoren. Mindestens 37 Prozent aller Neuerkrankungen mit Krebs in Deutschland werden auf vermeidbare oder beeinflussbare Faktoren zurückgeführt, also auf ungesunde Lebensführung, Umweltfaktoren oder versäumte Impfungen gegen bekannte Krankheitserreger. Führt die Anti-Baby-Pille zum erhöhten Krebsrisiko oder nicht? Gibt es Bestandteile in Deodorants, die zu Krebs führen können? Das sind alles Fragen, mit denen die Chefärztin täglich konfrontiert wird und auf die sie auf dem Gesundheitstag im Parktheater Antworten geben möchte. Einem Mythos möchte sie schon im Vorfeld aus dem Weg räumen: „Es stimmt nicht, dass Männer keinen Brustdrüsenkrebs bekommen können.“ Und deshalb sind auch Männer gerngesehene Gäste.

