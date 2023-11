Iserlohner Gesundheitstag: Experte klärt über Sodbrennen auf

Dr. Jamal Driouch, Chefarzt des St.-Elisabeth-Hospitals in Iserlohn, referiert beim Gesundheitstag über Behandlungsmethoden bei Sodbrennen.

Iserlohn. Fast jeder dritte Deutsche leidet unter Sodbrennen. Über die Behandlungsmethoden informiert Dr. Jamal Driouch beim Iserlohner Gesundheitstag.

Gelegentliches Sodbrennen kennt fast jeder Dritte hierzulande. Doch bei vielen werden die Beschwerden chronisch. 35 Prozent der Betroffenen haben solche Beschwerden regelmäßig. Dr. Jamal Driouch, seit Beginn des Jahres Chefarzt für die Allgemein- und Viszeralchirurgie am Elisabeth-Hospital, wird am Samstag, 11. November, um 12.30 Uhr auf dem 16. Iserlohner Gesundheitstag über die Ursachen, Symptome und Behandlungsmethoden bei Sodbrennen und Reflux im Löbbecke-Saal des Parktheaters referieren.

Was die Besucher beim Gesundheitstag erwartet

Was bei Sodbrennen im Körper passiert

Ein scharfer, brennender Schmerz, der aus dem Oberbauch in Richtung Hals aufsteigt – mindestens einmal wöchentlich oder noch häufiger. Nach dem Essen, beim Liegen, Bücken oder körperlicher Belastung ist es besonders schlimm. Ursache der Schmerzen ist die Magensäure. Die Speiseröhre ist ein Muskelschlauch, der die Nahrung in den Magen transportiert. Dort angekommen, wird sie mit Hilfe von Magensäften zersetzt, die stark ätzende Salzsäure enthalten.

Die Magenschleimhaut schützt den Magen vor der Säure. Gelangt aber Speisebrei am oberen Schließmuskel des Magens vorbei zurück in die Speiseröhre, dann greift die Magensäure die ungeschützte Wand der Speiseröhre an. Das verursacht das Brennen.

So wird Sodbrennen behandelt

„Durch verschiedene Untersuchungsmethoden versuchen wir den Grund für das Sodbrennen zu ergründen und durch konservative Behandlungen zu heilen“, sagt Dr. Driouch. Die Einnahme von Medikamenten wie Säurehemmern in Kombination mit einer Ernährungsumstellung ist so eine Methode.

Hilft all das nicht, ist auch eine Operation möglich, seit dem vergangenen Jahr auch mit dem Da-Vinci-Operationssystem. „Ich habe mit dem Da-Vinci-Roboter bereits alles, was möglich ist, operiert“, erklärt Dr. Driouch.

Dr. Driouch wird nach seinem Vortrag noch am Stand des Elisabeth-Hospitals für Fragen zur Verfügung stehen. Ein Da-Vinci-OP-Roboter wird ausgestellt.

