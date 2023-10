Iserlohner Gesundheitstag: So vielfältig wird das Angebot

Iserlohn. Zum Iserlohner Gesundheitstag haben sich so viele Aussteller wie nie angemeldet. Auch das Vortrags- und Mitmach-Programm kann sich sehen lassen.

Wem seine Gesundheit am Herzen liegt, der sollte sich den 11. November rot im Kalender anstreichen. Denn die Heimatzeitung lädt an diesem Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum 16. Iserlohner Gesundheitstag ins Parktheater ein.

Und viel Zeit sollten die Besucher auch mitbringen, denn das Angebot ist wie immer umfangreich und überaus interessant: 48 regionale Anbieter aus allen Bereichen des Gesundheitswesens präsentieren sich und ihr Angebot. Diverse Fachvorträge, eine Koch-Show mit Spitzenkoch Volkhard Nebrich und ein großes Mitmachprogramm erwartet die Besucher. Elli Hoop, Deutschlands Hula-Hoop-Königin, bittet zum Workout auf die große Bühne, und auf dieser wird auch der bekannte Sportmediziner Prof. Ingo Froböse erklären, warum unsere Muskeln wahre Gesundmacher sind.

Das eingespielte Organisationsteam, bestehend aus Dr. Till Ossenkop (Schiller Apotheke), Andreas Düllmann (DAK Gesundheit Iserlohn) sowie Sarah Bönn, Lena Effmert und Stephan Faber (IKZ), plante zusammen mit den Profis des Parktheaters seit Monaten Iserlohns größte Gesundheitsmesse. Das Interesse an einem Stand war groß, die Besucher erwarten auf dem diesjährigen Event so viele Aussteller wie noch nie. Auch das St.-Elisabeth-Hospital ist wieder mit von der Partie und bringt seinen Da-Vinci-OP-Roboter mit, an dem die Gäste selbst einmal ihre Fähigkeiten als Chirurg testen können.

Nach „Doc Esser“ im vergangenen Jahr konnte diesmal Prof. Ingo Froböse für einen Auftritt in der Waldstadt gewonnen werden. Der 66-Jährige ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln und Autor zahlreicher Bücher zum Themenbereich Gesundheit, Ernährung und Sport. Bereits 2018 war Prof. Froböse Referent beim Iserlohner Gesundheitstag und begeisterte das Publikum. Diesmal wird er zum Thema „Muskeln – die Gesundmacher“ sprechen und verraten, wie wir fit und gesund sowie mental in Balance bleiben.

Elli Hoop lädt zum großen Workout auf die Bühne

Richtig rund geht es, wenn Elli Haschke, besser bekannt als Elli Hoop, zum großen Workout mit dem Reifen auf die Große Bühne einlädt. Die 32-jährige Unnaerin kann es manchmal selbst kaum fassen, was das Hüftekreisen mit einem Reifen alles bei ihr angestoßen hat. Sie ist die Trainerin für Hula-Hoop-Fitness hierzulande und begeistert Hunderttausende durch ihre eigene Erfolgsstory. Die Mutter von drei Kindern hat durch das Training mit dem Hula-Hoop-Reifen in einem Jahr rund 20 Kilo abgenommen. Mehr dazu verrät die Influencerin auf der Bühne und an ihrem Stand im Parktheater.

Aktivität wird auf dem 16. Gesundheitstag ganz groß geschrieben. In Kooperation mit dem Kreissportbund Märkischer Kreis, der Volkshochschule Iserlohn und F-Sports (Personal Training) gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Angebote wie Pound, Aroha, Pilates, Functional Tabata-Training oder einfach nur Bewegungstraining für Senioren kennen zu lernen. Eine Anmeldung ist erforderlich und per Mail an marketing@ikz-online.de oder unter 02371/822-115 oder -117 möglich.

Chefärzte stehen zum Gespräch bereit

Der Gesundheitstag ist bekannt für seine Fachvorträge: Am 11. November werden zwei Chefärzte zu interessanten Themen referieren. Einer ist Dr. Jamal Driouch, der neue Chefarzt für die Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Elisabeth-Hospital. Der 45-Jährige ist spezialisiert auf die robotische Chirurgie und hat noch weitere Schwerpunkte: Magen- und Darmkrebs sowie Beckenboden- und Oberbauchchirurgie. Auf dem Gesundheitstag wird er zum Thema„Sodbrennen und Reflux“ sprechen.

Dr. Farah Aljallab ist seit rund einem Jahr Chefärztin der Frauenklinik im Bethanien-Krankenhaus. Dem Haus ist sie schon seit 2015 verbunden und sie ist jetzt erstmals auf dem Gesundheitstag als Expertin zu Gast. Die Schwerpunkte der 36-Jährigen sind neben der Geburtshilfe insbesondere die gynäkologischen Onkologie und Senologie, urogynäkolische und beckenbodenchirurgische Eingriffe und die Endokrinologie. Die Leiterin des Brustzentrums, das im Bethanien-Krankenhaus beheimatet ist, wird aus ihrer Arbeit berichten und möchte in ihrem Vortrag mit den Mythen bei der Entstehung von Krebs aufräumen.

Die Chefärzte werden nicht nur ihre Vorträge halten, sondern stehen Interessierten und Betroffenen auch im Anschluss für Gespräche an den Ständen zur Verfügung. Auch diese Tatsache macht den Iserlohner Gesundheitstag so einmalig.

Koch-Show mit Volkhard Nebrich

Die Iserlohner Vollkornbäckerei Woeste ist schon seit vielen Jahren mit einem Stand auf dem Event im Parktheater vertreten. In diesem Jahr wird Bäckermeister Torsten Woeste einen Vortrag zum Thema Brot halten. Auf der einen Seite gilt deutsches Brot als besonders hochwertig und nahrhaft, auf der anderen Seite schließen immer mehr Bäckereien und werden durch Discount-Anbieter ersetzt. Wie sieht die Zukunft im Brotland Nummer eins aus? Darauf hat der Bio Bäcker Woeste bestimmt eine Antwort.

Die Medice Health Family präsentiert sich ebenfalls. Als Familienunternehmen in dritter Generation möchte sie die Gesundheit und das Leben der Menschen umfassend verbessern. Dazu gehört neben vielen anderen Punkten auch die Ernährungsmedizin. In einer Koch-Show von Carsten Griesbach und Spitzenkoch Volkhard Nebrich wird den Besuchern im Großen Haus gezeigt, wie die Gestaltung nachhaltiger Speisen aussehen kann. Die beiden kreieren aus den „Überbleibseln“ aus der Küche vier leckere Gerichte, die in kleinen Probiergrößen verkostet werden können. Der Clou: In allen Gerichten wird eine „Bio-Gewürzmischung mit Blütenkräutern“ verwendet, die der Gast am Stand der Medice Health Family kostenlos mitnehmen kann.

Ein Handicap braucht niemand vom Besuch des Gesundheitstags abhalten. Für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung bietet Adrian Wille mit seinem Santaxi einen Shuttleservice zum Parktheater und zurück an. Genauere Informationen gibt es unter 02371/152985, hier wird auch die Anmeldung entgegengenommen.

Der Einritt zum Gesundheitstag ist wie immer kostenlos.

