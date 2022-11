Iserlohner Gesundheitstag: So geht Resteverwertung richtig

Volkhard Nebrich kocht am Samstag im Löbbeckesaal in Iserlohn aus Resten köstliche Speisen.

Iserlohn. Beim Iserlohner Gesundheitstag zeigt Volkhard Nebrich im Parktheater, was sich aus Resten noch alles kochen lässt. Das erwartet Besucher.

Noch zwei Tage, dann ist es so weit: Der 15. Iserlohner Gesundheitstag öffnet in der Zeit von 10 bis 17 Uhr seine Pforten im Parktheater in Iserlohn auf der Alexanderhöhe – DIE Gesundheitsmesse, auf die coronabedingt zwei Mal verzichtet werden musste.

Bei kostenlosem Eintritt wird dabei auch im Löbbecke-Saal viel Wissen rund um das Thema „Gesundheit und Fitness“ vermittelt. Um 11.45 Uhr bieten Physiotherapeut Sven Kruse und Dr. Horst Schüler nach ihrem Vortrag (10.15 Uhr) im Großen Haus einen Workshop an. Wer Dr. Schülers Erfindung, die „Laufmaus“, die mannigfaltige Auswirkungen auf Körper und Geist haben kann, anschließend selber einmal direkt kostenlos ausprobieren möchte, hat dazu unter Anleitung von Vivi Diedrich im Park auf der Alexanderhöhe die Gelegenheit.

Koch erklärt in Iserlohn, wie Reste-Verwertung richtig geht

Um 13.15 Uhr zeigt der bekannte Koch Volkhard Nebrich, wie Reste-Verwertung in der Küche richtig geht. Warum soll man schwarze Bananen, Apfelstrünke, Avocado-Kerne oder Kartoffelschalen wegschmeißen? Daraus kann man nach Ansicht des Kochs noch hervorragende Soßen herstellen. „Gerade in unserer Zeit müssen wir wieder mehr Achtung vor Lebensmitteln bekommen“, sagt Volkhard Nebrich, „aus diversen Resten zaubern wir eine Tomaten-, eine Curry- oder eine Gemüsesoße und halten diese in einem Glas mit Schraubverschluss lange Zeit frisch.“ Das ganze Verfahren schont die Umwelt und den Geldbeutel, beides Dinge, die wirklich wichtig sind.

In seiner Kochshow wird Volkhard Nebrich auch erklären, warum gesunde Ernährung extrem wichtig ist: „Die jüngeren Leute achten schon sehr darauf, was sie essen. Nicht umsonst ernähren sich mittlerweile 35 Prozent der Bundesbürger vegan oder vegetarisch.“ Unter dem Stichwort „Gesund durch Ernährungsumstellung“ gibt der Meisterkoch wichtige Tipps, wie man Diabetes und Magen-Darm-Erkrankungen gezielt entgegenwirkt.

Zum Abschluss referiert um 14.30 Uhr der Heilpraktiker Wolfgang M. Ebert zum Thema „Haarausfall - was nun?“ – und spricht damit ein Thema an, das sowohl Männer als auch Frauen interessiert.

