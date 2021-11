Iserlohner Grüne wählen neue Partei-Doppelspitze

Iserlohn. Die Iserlohner Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Mit Nancy Schmidt und Viktor Schmidt übernehmen zwei junge Politiker das Sprecher-Amt.

Bei ihrer Mitgliederversammlung in der Rathauskantine haben die Iserlohner Grünen ihren kompletten Vorstand, bis auf Kassierer Martin Isbruch, neu bestimmt. Die bisherigen Sprecher, Ingrid Knaup und John Haberle, hatten sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Zur Sprecherin wurde Ratsfrau Nancy Schmidt, zum Sprecher Viktor Schmidt gewählt. Als Beisitzerinnen und Beisitzer wählten die Grünen Ratsherr Christian Banona Kiangala, Alexandra Bock sowie Theodor Blümer.

Ingrid Knaup beglückwünschte das neue Vorstandsteam als Erste. Sie machte darauf aufmerksam, dass Nancy und Viktor Schmidt nicht miteinander verwandt seien: „Dass die beiden den gleichen Nachnahmen haben, ist mir erst aufgefallen, als ich sie gefragt habe, ob sie die Wahl annehmen würden. Ich habe aber nicht nur deswegen geschmunzelt, sondern, weil ich glaube, dass wir mit den beiden und dem gesamten neuen Vorstand ein wirklich gutes Team aufgestellt haben.“

John Haberle: Trennung von Fraktions- und Parteispitze sinnvoll

John Haberle, der mit Ingrid Knaup gemeinsam die Iserlohner Ratsfraktion führt und wegen einer Erkältung nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, machte in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass es seiner Meinung nach immer sinnvoll sei, Fraktions- und Parteispitze voneinander zu trennen: „Bedingt durch Corona haben Ingrid Knaup und ich die Partei ein Jahr länger als beabsichtigt geführt. Wir haben vor der Kommunalwahl angekündigt, dass wir, sollten wir den Fraktionsvorsitz nach der Wahl übernehmen, Amt und Mandat trennen und uns nicht mehr zur Wahl stellen wollten. Das Jahr nun in der Doppelrolle hat uns gezeigt, wie sinnvoll eine solche Trennung ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit unserer neuen Parteispitze einen jungen und talentierten Nachwuchs gefunden haben. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte neue Vorstandsteam. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Die neue Sprecherin Nancy Schmidt blickt mit Freude auf ihre Wahl: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Partei und die Möglichkeit, meine Ideen und Fähigkeiten mit einzubringen. Durch unsere verschiedenen Erfahrungswerte in unterschiedlichen Bereichen werden wir sicherlich ein kreatives und vielfältiges Team werden.“

Viktor Schmidt: Dankbar für das Vertrauen als neues Gesicht

Co-Sprecher Viktor Schmidt stimmt ihr zu und ergänzt: „Ich bin bei den Iserlohner Grünen noch ein neues Gesicht und bin gerade deswegen dankbar für diesen Vertrauensvorschuss, den mir meine Partei gewährt. Es wird für mich eine spannende Zeit und interessante Herausforderung, die ja direkt mit den Landtagswahlen beginnt.“

Außer den Wahlen zum neuen Vorstand gaben die Iserlohner Parteimitglieder John Haberle einstimmig das Votum, sich bei ihrer Kreismitgliederversammlung am 14. November in Altena zum Direktkandidaten für den Landtags-Wahlkreis Märkischer Kreis I aufstellen zu lassen. „Es ist noch keine Wahl, aber ein eindeutiges Votum für die Kreismitgliederversammlung. Ich würde mich freuen, wenn ich im Landtagswahlkampf die Grünen in Werdohl, Altena, Nachrodt-Wiblingwerde und Iserlohn als Direktkandidat vertreten darf“, so Haberle.

