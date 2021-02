Iserlohner haben besondere Ideen zum Valentinstag

Iserlohn. Der Valentinstag kann auch im Lockdown mit besonderen Erlebnissen einhergehen. Aber auch beim traditionellen Blumenkauf ist Vorsicht geboten.

Am morgigen Sonntag ist es wieder soweit: der Valentinstag, Tag der Liebenden. Paare schenken sich Blumen, Süßigkeiten oder andere kleine Aufmerksamkeiten als Zeichen ihrer Liebe. Doch im Lockdown fallen für viele liebgewonnnen Traditionen weg, ein Besuch im Restaurant ist nicht möglich – das erfordert viel Kreativität für alle, die den Tag gemeinsam zelebrieren wollen. Viele Restaurants, die sonst wohl bis auf den letzten Platz gefüllt wären an diesem Wochenende, wie etwa der „Fette Förster“ oder auch das Jagdhaus „Im Kühl“, machen besondere Angebote für ein romantisches Abendessen zu Hause. Ein Angebot, das viele Iserlohner gerne annehmen und kurzerhand das Candle-Light-Dinner in die eigenen vier Wände verlegen – mit Speisen aus dem Lieblingsrestaurant. Aber welche Möglichkeiten gibt es sonst noch für Abwechslung im Lockdown?

Ingrid Stromeier und Michael Wirth, Inhaber von „Michaels Tanztreff“, betreuen die Tanzstunden via Zoom direkt aus dem Tanzsaal. Foto: Privat / IKZ

Bei „Michaels Tanztreff“ sind die privaten Online-Tanzstunden sehr gefragt. Bereits im vergangenen Jahr startete die Tanzschule mit Kursen via Internet, damit alle Tanzfreunde auch weiterhin ihre Schritte perfektionieren können – wenn auch ganz anders, als sonst, erzählt Ingrid Stromeier: „Viele können sich das ja vorher nicht vorstellen und sind dann ganz begeistert, was wir alles sehen und korrigieren können.“ Die Tanzlehrerin freut sich, dass so die Kontakte aufrecht erhalten bleiben können, und sie auch so weiter die Möglichkeit hat, als Tanzlehrerin tätig zu sein, sogar für neue Paare.

Besondere Zweisamkeit bieten dabei die privaten Tanzstunden. Auch jetzt zum Valentinstag haben schon einige einen Gutschein für eine Zoom-Tanzstunde gekauft, um ihre Partner zu überraschen, sagt Ingrid Stromeier. Für sie ist das eine gute Gelegenheit, einmal etwas Neues auszuprobieren, aber auch gemeinsam etwas Besonderes zu erleben anstatt in Bequemlichkeit zu verfallen – trotz Lockdown. Auch wenn sie gerne wieder persönlich statt virtuell Tanzstunden geben würde, ist sie dankbar für das positive Feedback ihrer Kunden. „Zuhause aktiv werden und etwas Neues ausprobieren – das Beste, was man machen kann“, sagt sie.

Eisige Temperaturen erfordern Vorsicht beim Blumenkauf

Ein Klassiker zum Valentinstag sind natürlich auch Blumen in jeglicher Form, Farbe und Variation. Obwohl Blumenhändler nicht von den Beschränkungen des Lockdowns betroffen sind, erschwerte in dieser Woche ein anderer Faktor die Vorbereitungen auf den Valentinstag: das Winterwetter. Sabrina Casarini, Inhaberin der „Altstadtblüte“, musste ihren Laden an zwei Tagen schließen, zu riskant war für sie der Weg in den frühen Morgenstunden zum Großhandel in Dortmund. Am Sonntag öffnet sie ihren Laden außer der Reihe, damit alle in den Genuss frischer Blumen kommen können. Doch auch dann ist besondere Vorsicht geboten, warnt die Floristin: „Wir packen die Blumen doppelt ein, damit sie bei den niedrigen Temperaturen nicht erfrieren. Die Wege sollten dennoch nicht zu lang sein.“ Vor allem bei zarten Blumen, wie Anemonen und Ranunkeln, die Sabrina Casarini in großer Vielfalt in der „Altstadtblüte“ anbietet, müsse der Kunde besonders vorsichtig sein. Tulpen hingegen seien recht resistent.

Bereits in den Tagen vor dem Valentinstag stehen bei ihr viele Vorbestellungen bereit. Sabrina Casarini hat bei ihren Kunden allerdings festgestellt, dass die Männer entgegen dem gängigen Klischee regelmäßig Blumen für ihre Frauen holen. „Gerade jetzt, wo sie als Mütter, Hausfrauen und gleichzeitig noch im Homeoffice arbeiten, wollen viele ihre Wertschätzung zeigen“, so die Erfahrung.

Den Liebsten nicht nur am Valentinstag zeigen wie wichtig sie sind

In der Corona-Zeit, die für die Selbstständige nicht einfach und mit vielen Sorgen behaftet ist, sei aber vor allem die Unterstützung der Kunden, aber auch die Reaktion beim Ausliefern der Blumen ein besonderer Lohn. Auch Corona-Patienten, Menschen in Quarantäne oder helfenden Nachbarn hat sie schon Blumen gebracht, natürlich kontaktlos. Die Reaktionen seien unbezahlbar: „Das Strahlen der Menschen, wenn wir sie mit Blumen überraschen, gibt uns etwas zurück“, sagt Sabrina Casarini.

Ihr Tipp für alle, nicht nur zum Valentinstag: den Lieben zeigen, dass man an sie denkt und sie einem fehlen. Das könne auch eine liebe Freundin sein oder die Oma, die man schon lange nicht gesehen hat. „Es muss auch kein großer Strauß sein – ein Magnolienzweig oder eine einzelne Blume kann schon ein besonderes Zeichen der Verbundenheit und ein Seelentröster sein.“