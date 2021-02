Iserlohner hätte mehr Mitgefühl von der Verwaltung erwartet

Oliver am Grab seines Vaters Karl Peter Pelzing. Der hatte zu Lebzeiten drei eigene Grabstätten zurück an die Stadt gegeben und im Gegenzug eine Gutschrift erhalten, die bei seinem Tod verjährt war.

Iserlohn. Streit um zurückgegebene Grabstätten: Sohn eines Iserlohners lehnt Vergleichsangebot der Stadt ab.

„Für meinen Vater war es immer klar, dass sein Platz auf dem Friedhof schon reserviert ist und er hat zu Lebzeiten bei Freunden sogar seine Späße darüber gemacht“, sagt Oliver Pelzing, Sohn des im vergangenen Oktober im Alter von 80 Jahren gestorbenen Iserlohners Karl Peter Pelzing. Dazu muss man wissen, dass Olivers Vater im Jahr 1984 drei bereits in seinem Besitz befindliche Grabstätten auf dem Iserlohner Hauptfriedhof an die Stadt freiwillig abgetreten hatte. Damals sollte der Friedhof erweitert werden, und das Friedhofsamt hatte Pelzing um die Rückgabe seiner Grabstätten in den Feldern 5, 7a und 13 gebeten.

Der Iserlohner kam dieser Bitte nach und erhielt im Gegenzug vom damaligen Sachbearbeiter des Friedhofsamtes eine schriftliche Bestätigung: „Ich danke Ihnen für die Rückgabe der Grabstätten und schreibe Ihnen vereinbarungsgemäß die freien Nutzungszeiten […] insgesamt 29 Jahre und 5 Monate für einen jederzeitigen Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte oder die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer bestehenden Grabstätte zu.“

Zusage von damals ist heute nichts mehr wert

Dieses Schreiben des Friedhofsamts vom 4. Oktober 1984 hat Oliver Pelzing noch im Original vorliegen. Denn wie hieß es damals: „Bitte bewahren Sie dieses Schreiben gut auf und legen Sie es mir aus gegebener Veranlassung mit vor.“ Wie Oliver Pelzing jedoch feststellen musste, als er die Beerdigung seines Vaters in die Wege leiten wollte, ist die Zusage von damals heute nichts mehr wert. „Beim Friedhofsamt hieß es, dass das Angebot nach 30 Jahren verjährt ist,“ sagt Oliver Pelzing.

Als der heute in Essen lebende Medienfachwirt beim Iserlohner Friedhofsamt mit seinem Problem nicht weiterkam, wurde er an die Rechtsabteilung der Stadt verwiesen, und ihm „nach langem Hin und Her“ ein Vergleich angeboten. „Eigentlich war es eher ein ,friss oder stirb’. Mir wurde die gutgeschriebene Zeit nach der Friedhofssatzung von 1994 angerechnet. Angeblich wären die 29,5 Jahre demnach rund 1050 Mark wert gewesen, ich sollte also 550 Euro gutgeschrieben bekommen“, erklärt ein von der Empathie des Rechtsamtes enttäuschter Oliver Pelzing. „Ich dachte zumindest, dass wir uns bei der Hälfte der Kosten für ein neues Grab für meinen Vater hätten einigen können, immerhin kostet das Grab rund 1900 Euro“, sagt der 41-Jährige.

Das Vergleichsangebot des Rechtsamts hat Oliver Pelzing aus voller Überzeugung nicht angenommen. „Mir geht es am Ende nicht ums Geld, sondern darum, dass mein Vater im Nachhinein nicht als gutgläubiger Vollpfosten dargestellt wird, der sich damals blauäugig auf diesen Vertrag eingelassen hat.“ Was Pelzing zudem nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass es das Rechtsamt anscheinend verhindern will, dass die Sache öffentlich gemacht wird. Denn laut Paragraf 2 der Vergleichsvereinbarung, in der die Stadt die Auffassung vertritt, Pelzings Ansprüche seien verjährt, sollte er das Originalschreiben von 1984 zurück an die Stadt aushändigen. Und laut Paragraf 3 solle er sich zudem dazu verpflichten, „über Inhalt und Zustandekommen dieser Vereinbarung Stillschweigen zu bewahren“. „Das war eher ein Knebelvertrag als ein entgegenkommendes Vergleichsangebot, ich konnte das nicht unterschreiben“, sagt Oliver Pelzing. Und er fragt sich, warum er seine Geschichte nicht an die Öffentlichkeit bringen sollte.

„Die im Vergleichsangebot enthaltene Verpflichtung, die Original-Gutschrift im Vergleichsfalle zurückzugeben, ist im Rechtsverkehr üblich, unter anderem, um weiteren Verwaltungsaufwand nach Vernichtung der Akten zu vermeiden, der beispielsweise dadurch entstehen könnte, dass der Vorgang bei erneuter Vorlage des Originals einer wiederholten rechtlichen Prüfung zugeführt werden müsste“, schreibt dazu das Rechtsamt der Stadt auf Anfrage. Und der Hinweis, Stillschweigen in der Sache zu bewahren, sei eine durchaus übliche Verfahrensweise beim Abschluss von Vergleichen.

Die Stadt sieht sich auf der rechtlich sicheren Seite. „Für die vorzeitige Rückgabe der Grabstätten wurde im Jahr 1984 dem Vater von Herrn Oliver Pelzing eine sogenannte Grabstättennutzungszeiten-Gutschrift für eine Dauer von insgesamt 29 Jahren und 5 Monaten ausgehändigt“, erklärt das Rechtsamt. Hierbei sei darauf hinzuweisen, dass eine vertragliche oder satzungsgemäße Pflicht der Stadt zur vorzeitigen Rücknahme der Grabstätten zu keiner Zeit bestanden habe. „Die Stadt hätte damals darauf bestehen können, dass die Grabstätten während der vereinbarten Nutzungszeiten weiterhin satzungsgemäß gepflegt und instandgehalten werden. Stattdessen hat man sich mit dem damals zuständigen Sachbearbeiter der Friedhofsverwaltung auf die Gutschrift geeinigt“, heißt es weiter. Die Ansprüche aus dieser Gutschrift würden den gesetzlichen Verjährungsvorschriften unterliegen – „dies ist keine rechtliche Besonderheit“.

Gutschrift hätte früher eingelöst werden müssen

Oliver Pelzings Vater habe seinerzeit ohne Weiteres die Möglichkeit gehabt, die Gutschrift innerhalb unverjährter Zeit einzulösen, beispielsweise, indem er sich oder für eine andere Person zu Lebzeiten das Nutzungsrecht an einer Grabstätte sichert oder ein bestehendes Nutzungsrecht verlängert. Entsprechendes sei eine gängige Praxis, von der er jedoch keinen Gebrauch gemacht habe, heißt es aus dem Rechtsamt. „Nach mittlerweile mehr als 36 Jahren sind Ansprüche aus der Gutschrift verjährt.“

„Es mag ja sein, dass die Stadt rein rechtlich auf der sicheren Seite ist, aber in einem solchen Einzelfall hätte ich wirklich mehr Mitgefühl erwartet, zumal mein Vater der Stadt damals auch entgegengekommen ist“, sagt Oliver Pelzing.