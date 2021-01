Iserlohner Hauptschule trifft der Lockdown besonders hart

Iserlohn. "Wir erreichen die Eltern einfach nicht", beklagt Oliver Dege, Leiter der Martin-Luther-Hauptschule mit Blick auf Homeschooling.

Iserlohn. Der Blick auf den Parkplatz vor der Martin-Luther-Hauptschule mag verwundern, Auto an Auto, wo man doch annehmen könnte, in Homeschooling-Zeiten wird auch hier von zu Hause aus unterrichtet. „Wir haben hier eine sehr gute Internetverbindung“, klärt Schulleiter Oliver Dege auf – was für die Iserlohner Schulen nicht selbstverständlich ist. Die Lehrer kommen zur Arbeit meist her, der Unterricht wird meist von Zweierteams mit Hilfe von digitaler Tafel und Videokonferenzen durchgeführt. Ein Vorteil ist, dass so ein stärkerer einen weniger technikaffinen Kollegen unterstützen kann.

Die Herausforderungen, so erzählt Dege weiter, lauern eher am anderen Ende der Leitung. Wechselnde oder keine vorliegende Telefonnummer und E-Mail-Adresse: „Der Zugang zu den Eltern ist unser größtes Problem. Wir erreichen viele einfach nicht“, sagt er. Die Hauptschule, das sei die Schulform, wo die Kinder am häufigsten ohne die Hilfe ihrer Eltern auskommen müssten, sei es aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen oder anderer Faktoren. Stichwort „bildungsferne Haushalte“, wenn sich der Schulleiter auch mit diesem häufig abwertend gebrauchten Begriff schwer tut.

Auch bei den Schülern gibt es Schwierigkeiten, die vor allem im Hinblick auf die nahenden Haupt- und Realschulabschlüsse Sorgen bereiten. Schlechtes Netz, keine geeigneten Endgeräte, manchmal ein schwieriges Lernumfeld daheim. „80 Prozent haben nur ein Handy“, so Dege. Tafelbilder und anderes müssen so für kleine Bildschirme tauglich sein. „Was andere Schulen machen, können wir nicht“, sagt er in Bezug auf die eigenen Homeschooling-Möglichkeiten.

Um dies zum Teil aufzufangen, kommen auch jetzt im Lockdown 15 bis 20 Schüler am Tag in die Schule. Betreuung nämlich ist gestattet, so können Härtefälle ohne Netz daheim in Zweiergruppen vor Ort beaufsichtigt und unterrichtet werden.

Problematisch ist die aktuelle Situation naturgemäß vor allem für die beiden Abschlussklassen. „Das ist sehr schwierig“, räumt Dege ein. Auch, weil viele der Schüler nicht das Bewusstsein haben, warum sie zu Hause allein lernen sollten und sich die erledigten Aufgaben stattdessen von Mitschülern besorgen und so für die Abschlussprüfungen schlecht gerüstet sind. Dass das Lehrerkollegium „sehr engagiert“ sei, Hausbesuche gemacht würden, um Aufgaben und anderes auszuteilen und einzusammeln, könnbe dies etwas kompensieren – aber eben auch nicht gänzlich.

Wenig gut waren an der Hauptschule im letzten Jahr die Erfahrungen mit dem „rolierenden System“, als Schüler an je einem Wochentag im Wechsel Präsenzunterricht hatten. Die fehlende Tagesstruktur und den Mangel an Sozialkontakten habe man den Schülern deutlich angemerkt, so Dege, vor allem den 5ern.

Nun, so Dege, sei man damit, wie es derzeit läuft „überraschend zufrieden“. Positiv sei, dass man anders als manch andere Schule schnell begonnen habe, weiter nach einem festen Stundenplan zu unterrichten. Bedeutet: von 8 bis 13 Uhr findet Unterricht per Videokonferenz statt. Per Link geht es von daheim von einem Klassenraum in den nächsten. „Am Anfang habe ich gedacht, wenn wir 50 Prozent der Schüler erreichen, wäre das gut“, so Dege über die Beteiligung. „Nun sind es vielleicht 80 Prozent.“

Für die Prüfungen im Sommer lässt das hoffen, gleichwohl wie an allen Schulen im letzten Jahr „Stoff“ entfallen ist. Anders als üblich durfte darum schon 2020 die Schule den Inhalt und die Fragestellung der Prüfungen bestimmen. Eine gute Lösung, meint Oliver Dege, wisse doch die Schule am besten, welche Inhalte coronabedingt auf der Strecke geblieben sind. Diese Lösung, oder zumindest ein Auswahlrecht für die Lehrer aus einem möglichen Aufgaben-Pool, wünscht sich der Schulleiter auch für das laufende Jahr.

Wie hinter dem Ablauf der Prüfungen steht auch hinter dem Übergang in Ausbildung und Beruf ein großes Fragezeichen. „Die Berufsorientierung liegt derzeit fast brach“, erklärt Oliver Dege. Praktika, wie sonst in April und Mai üblich, werden derzeit von Firmen kaum vergeben. Plattformen wie „Karriere im MK“ fanden nur digital statt, was nur bedingt hilfreich sei. „Die Schüler trauen sich oft nicht“, sagt er über digitale Berufsberatungen. „Das klappt ja live schon oft nicht.“ Die Situation sei frustrierend, „vor allem für die, die ein Ziel vor Augen haben“ und jetzt ausgebremst würden.

Dass die aktuelle Misere kaum aufzulösen ist, ist dem Schulleiter klar. Vom Schulministerium und von Ministerin Yvonne Gebauer hätte er sich allerdings dennoch eine klarere Linie gewünscht. „Warum hat man es nicht geschafft, alle Schulen mit der gleichen funktionierenden Software auszustatten? In der Praxis hätten sich die Schulen ihre Lösungen selber zusammensuchen müssen. Mit dem Ergebnis, dass es etwa Schulungen oder eine einheitliche Service-Hotline und ähnliches für alle nicht gibt. Dege: „Es gibt Eltern, die haben vier Kinder auf drei Schulen. Und jede davon macht etwas anderes.“