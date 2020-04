Iserlohner Hospital: Schutzausrüstung und Medikamente knapp

Zwei Corona-Patienten werden derzeit auf der Intensivstation des St.-Elisabeth-Hospitals beatmet, ein weiterer Fall wird dort behandelt. Vier Verdachtsfälle befinden sich auf der Infektionsstation.

Noch, so der Ärztliche Direktor der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK), Dr. Markus Berghoff, würden Schutzausrüstung und Medikamente ausreichen – wenn auch knapp und immer nur für etwa ein bis zwei Wochen. „Die Amerikaner kaufen uns den Markt leer“, sagt er. So müsse derzeit ganz genau überlegt werden, wann welches Material eingesetzt werde. Daher würden die so genannten Elektiveingriffe, also nicht lebensnotwendige Operationen, komplett gestrichen.

Mitarbeiter haben sich noch nicht infiziert

„Wir freuen uns, wenn wir selbst genähte Masken bekommen – die geben wir Mitarbeitern mit nach Hause, damit sie ihre Familien schützen können“, so Dr. Berghoff. Bis dato habe sich noch kein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Die Belegung im St.-Elisabeth-Hospital und im Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus, für das er ebenso zuständig ist, bezeichnet er als „mittel“. Fünf Beatmungsplätze werden in beiden Häusern zusammen derzeit für Corona-Patienten genutzt.

„Wobei wir in Menden natürlich eine besondere Situation durch die Fälle aus dem Fröndenberger Seniorenheim haben“, betont Dr. Berghoff. Drei betagte Menschen mit Vorerkrankungen sind in Menden gestorben. „Jeder Todesfall geht einem nahe, das ist auch für uns keine Routine – aber im Vergleich zu Italien und Spanien ist das ein überschaubarer Rahmen.“ Dennoch müsse dies bei der Entscheidung für einen medizinischen Beruf im Vorfeld klar sein.

Standard-Symptome gibt es nicht

Was den Ärztlichen Direktor derzeit viel mehr beschäftigt: „Am meisten bereitet uns die Tatsache Probleme, dass das Virus wie ein Chamäleon ist.“ Standardmäßige Symptome gebe es nicht. Und auch der Zeitpunkt des Tests sei schwierig: Wird er zu früh vorgenommen, fällt er oft negativ aus. „Man kann auch Sekrete aus den tieferen Atemwegen testen, das aber nur unter entsprechendem Schutz, weil der Patient durch die unangenehme Untersuchung stark husten muss. Auch durch Computertomographie-Aufnahmen können wir Infektionen finden“, erklärt Dr. Berghoff, der sich mit seinem Team regelmäßig via Videokonferenz austauscht. „Wir lernen ständig dazu“, sagt er.

Das Aufkommen in den beiden Notaufnahmen sei inzwischen stark gesunken. „Es ist insgesamt deutlich ruhiger geworden“, so der Arzt.