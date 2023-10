Iserlohner Juwelier wegen bandenmäßigen Betrugs verhaftet

Iserlohn/Frankfurt am Main. Gewerbsmäßiger Betrug wird einem Iserlohner vorgeworfen, er soll mit Senioren mit der „falsche Polizisten“-Masche um viel Geld gebracht haben.

Polizeieinsatz am Donnerstag über mehrere Stunden in Iserlohn: Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft gab es bundesweit Razzien, unter anderem in einem Juweliergeschaft an der Wasserstraße sowie in mehreren Wohnungen , einer Garage und einer Lagerhalle. Ermittlungen gegen eine Betrügerbande, die die „falsche Polizisten“-Masche genutzt hatte, seien der Auslöser gewesen.

Es habe ein Ermittlungsverfahren gegeben, bei dem insgesamt Durchsuchungsbeschlüsse zeitgleich in vier Bundesländern (NRW, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern) vollstreckt worden seien. In Iserlohn waren ein Juweliergeschäft, mehrere Wohnungen, eine Garage und eine Lagerhalle betroffen. Es seien etwa 90 Polizeibeamte beteiligt gewesen, vorwiegend der Polizei Iserlohn, aber auch der Polizei Frankfurt am Main sowie das Mobile Einsatz-Kommando Dortmund, mehrere Hundeführer der Polizei Essen und ein IT-Spezialist des Landeskriminalamts NRW.

„Die Ermittlungen werden wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges nach dem modus operandi ,falscher Polizeibeamter‘ geführt. Dabei werden (dem Vornamen nach ältere) Menschen aus Callcentern angerufen. Ihnen wird dabei vorgespiegelt, dass es sich bei den Anrufern um Polizeibeamte handelt, die Hinweise erlangt hätten, dass die angerufenen Personen sehr bald Opfer einer Straftat werden könnten“, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Unter diesem Eindruck würden die Täter arbeitsteilig die Geschädigten dazu anleiten, zeitnah möglichst sämtliche Vermögenswerte wie Bargeld, Bankguthaben und Wertgegenstände wie Gold und Schmuck durch die angeblichen Polizeibeamten abholen zu lassen. Die Beute sollte im konkreten Fall, in dem eine Frau aus Frankfurt am Main Goldbarren im Wert von rund 180.000 Euro an vermeintliche Polizeibeamte übergeben hatte, nach Abholung über koordinierte Wege und nach Abzug des jeweiligen Beuteanteils an Hinterleute in der Türkei weitergeleitet werden. In diesem Zusammenhang wurden auch Haftbefehle gegen zwei 49- und 34-jährige Beschuldigte, die innerhalb der Bandenstruktur als Kurier beziehungsweise Logistiker tätig geworden sein sollen, in Iserlohn und Darmstadt vollstreckt.

Gegen einen dieser Beschuldigten, den Betreiber des Iserlohner Juweliergeschäfts, richteten sich weitere Ermittlungen im Rahmen eines gesonderten Verfahrens wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in Form der Vermittlung vermeintlich lukrativer, tatsächlich nicht existierender oder völlig wertloser Geldanlagen.

Für beide Ermittlungsverfahren seien gegen den Beschuldigten aus Iserlohn Vermögensarreste in Höhe von insgesamt etwa 4 Millionen Euro (in Höhe von ca. 1,2 Millionen Euro gesamtschuldnerisch mit einem weiteren Beschuldigten haftend) erwirkt worden, „um die aus den Taten erlangten Vermögensvorteile abzuschöpfen“. Im Rahmen der Durchsuchungen seien diese Vermögensarreste koordiniert vollstreckt worden. In Iserlohn seien vor Ort zu diesem Zweck Vermögensgegenstände in Form von hochwertigen Fahrzeugen, Schmuck und größeren Mengen Bargeld sichergestellt worden, so die Staatsanwaltschaft.

