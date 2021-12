Iserlohner Kinder-Weihnachtsdorf mit Parade eröffnet

Iserlohn. Mit einer Parade durch die Iserlohner Innenstadt ist das Kinder-Weihnachtsdorf gestartet. Was Kinder und ihre Familien dort erwartet.

Was haben die Tagesschau, Maria und Josef und das Iserlohner Kinder-Weihnachtsdorf gemeinsam? Einiges, zumindest wenn es nach den Konfirmanden aus der Versöhnungs-Kirchengemeinde geht. Denn sie haben gemeinsam die diesjährige Weihnachtsparade gestaltet, die, wie auch in den Jahren zuvor, den Auftakt für das Kinder-Weihnachtsdorf bildete. Die rund 20 Jugendlichen machten sich mit einem Tross von etwa 60 Begleitern – Menschen aus der Gemeinde, vom Checkpoint und Eltern – auf den Weg, um in der Fußgängerzone den Geist der Weihnacht zu verbreiten. Verkleidet als Engel, Hirten und Könige machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem – in diesem Fall die Aktionsräume des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße.

Coronabedingt musste natürlich auch die Weihnachtsparade in diesem Jahr etwas anders stattfinden als gewöhnlich. Auf der Suche nach einer Herberge tragen alle Teilnehmer zusätzlich zu ihrer Kostümierung eine Maske. Und vor jedem Geschäft, das den Reisenden eine Herberge bieten könnte, stehen zwei Security-Kräfte, die den Einlass verwehren. Immerhin: Die schwangere Maria muss nicht alleine den „langen Weg“ zurücklegen, wie Checkpoint-Leiter Timon Tesche freudig betont: „Wir machen uns auf den Weg und vielleicht singen ja auch viele mit.“

Und das tun sie tatkräftig, getanzt wird auch an der ein oder anderen Stelle. Als etwa drei Engel zu den Rhythmen von „Sing Hallelujah“ von Dr. Alban aus der Reformierten Kirche tanzen, bleiben zahlreiche Passanten stehen. „Was ist denn hier los?“, fragt ein junger Mann – und zückt sogleich sein Telefon, um die außergewöhnlichen Szenen an der Wermingser Straße zu filmen.

Das Stück, dass die Weihnachtsgeschichte in ein modernes Gewand hüllt, haben die Konfirmanden selbst geschrieben – unverkennbar, denn Ausdrücke wie „chill mal“, „Bruder“ und „voll krass“ sind mehr als nur einmal zu hören.

An den Aktionsräumen des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße angekommen, bedankt sich Timon Tesche bei den Jugendlichen. Dafür, dass sie den Geist der Weihnacht in der Innenstadt verbreitet haben. Denn auch heute noch sei diese Geschichte greifbarer denn je. „Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in diesem Jahr Menschen ohne ein Dach über dem Kopf Weihnachten feiern müssen.“

Weihnachtsdorf-Aktionen starten ab Samstag, 4. Dezember

Und die symbolische Herberge, die sie dort vorfinden, hat das Team des städtischen Kinder- und Jugendbüros gemütlich hergerichtet; Es gibt warmen Punsch, eine Feuerstelle und Kekse. Bürgermeister Michael Joithe, der mit der Begrüßung der Parade das „Weihnachtsdorf on Tour“ offiziell eröffnete, freute sich sehr, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr nicht auf das Basteln von Geschenken und weihnachtliche Aktivitäten verzichten müssen. „Das ist nur dank des Engagements des Kinder- und Jugendbüros möglich, sonst würde es auch in diesem Jahr kein Kinder-Weihnachtsdorf geben“, bedankte er sich für den Einsatz des Teams rund um Petra Lamberts. Denn so könnten die kleinen Iserlohner an stimmungsvollen Orten das „Abenteuer Weihnachten erleben“.

Das „Weihnachtsdorf on Tour“ startet am Samstag, 4. Dezember, mit seinem Programm, Kurzentschlossene können an den verschiedenen Programmpunkten, etwa weihnachtlichen Bastelaktionen und Wald-Rallyes, noch teilnehmen. Ansonsten geht das Angebot an den kommenden Adventssamstagen weiter, freitags von 17 bis 19 Uhr gibt es ein Einstimmen auf das Weihnachtsdorf an den Aktionsräumen. Alle Informationen zum Programm sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es hier.

