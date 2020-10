Iserlohner „Klöneck“: Rückblick in entspannter Zufriedenheit

„Wenn Du fast 30 Jahre lang den Job hier machst, und es Leute gibt, die von der ersten Stunde an dabei und noch heute Stammkunden sind, dann weißt Du, dass Du alles richtig gemacht hast“, sagt Rainer Hunkel. Sein Ehemann Henrik Bisfelt nickt zustimmend. Die Wirte des Iserlohner „Klönecks“ zu Fuße der Obersten Stadtkirche blicken am Tresen des Traditionsgasthauses auf die vergangenen fast 30 Jahre zurück, Ende dieses Jahres sollen die Zapfhähne noch oben gedreht werden. „Es ist nicht wegen Corona,“ erklärt Inhaber Henrik Bisfelt, aber das Virus hat dafür gesorgt, dass schon jetzt und nicht – wie geplant – erst im kommenden Jahr geschlossen wird.

Im Lockdown festgestellt,wie schön Freizeit sein kann

In der „Ruhezeit“ während des Lockdowns habe Henrik Bisfelt festgestellt, wie schön auch Freizeit sein kann. Der heute 66-Jährige hat von seiner Kochlehre im Kopenhagener „Tivoli“ an bis zum heutigen Tag ohne Unterbrechung in der Gastronomie gearbeitet. Die Liebe zu seinem damaligen Lebenspartner hatte den jungen Dänen im Jahr 1975 mit 21 Jahren nach Iserlohn geführt, wo er zunächst in der „Hacienda“ auf der Alexanderhöhe in der Küche stand. Nächste Station war dann für ein Jahr der Erfrischungsraum bei „B&U“.

Gemeinsam mit seinem damaligen Lebensgefährten eröffnete er dann die legendäre „Wachstube“. „Das war am 7.7.77“, erinnert sich Bisfelt noch genau. Mit der „Wachstube“ brachten die jungen Wirte ordentlich Stimmung ins Iserlohner Nachtleben. „In der kleinen Kneipe mit gerade mal 35 Quadratmetern haben wir zeitweise bis zu 45 Hektoliter Bier im Monat verkauft, das schaffst Du heute nicht mehr“, sagt der Gastronom. Wenn’s richtig voll war, seien die Gäste an der Seite aus dem Fenster raus, um – durch Eingangstür wieder rein – leichter zur Toilette zu kommen.

In den Jahren 1985 bis 1989 betrieb Henrik Bisfelt dann das „Forsthaus Löhen“, bevor er als Küchenchef unter anderem im „Bentheimer Hof“ in Hohenlimburg und im „Haus Becker“ in Villigst und im „Faust“ in Hagen arbeitete.

Gemeinsam mit seinem heutigen Ehemann Rainer Hunkel übernahm Bisfelt schließlich im Jahr 1993 das „Klöneck“ und erwarb gleichzeitig das historische, 300 Jahre alte Gebäude.

Wenn Hunkel und Bisfelt jetzt am Tresen ihres „Klönecks“ sitzen und die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen, tun sie dies mit einer entspannten Zufriedenheit. „Das war hier schon wie eine Art Familie, und du kennst deine Leute genau, du weißt, wer lieber quatschen und wer in Ruhe sein Pils trinken möchte“, sagt Hunkel, erwähnt aber auch, dass es für ihn als geborenen Dortmunder anfangs nicht immer einfach in Iserlohn war. Und während sein Mann Henrik das Ende seiner Gaststätte vielleicht etwas rationaler betrachtet, glaubt Rainer, dass es für ihn wohl nicht so einfach werde und er dieses lange Kapitel seines Lebens auch vermissen werde.

„Natürlich gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, aber ich denke, dass jetzt die richtige Zeit ist“, sagt Bisfelt. Aufs Ruhekissen legen sich die beiden ohnehin nicht. Rainer Hunkel arbeitet schon seit längerem im Bethanien-Krankenhaus, Henrik Bisfelt folgt ihm nun als Patientenbegleiter dorthin.

Noch nicht mal eine richtige Abschiedsparty könnten sie wegen Corona geben, bedauern die beiden. Und so wird am 20. Dezember ganz unspektakulär der Schlüssel umgedreht. Das „Klöneck“ mit Henrik und Rainer ist dann Geschichte. Einen Nachfolger gibt es übrigens (noch) nicht: „Schwer zu finden in diesen Tagen“, sagt Bisfelt.