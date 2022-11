Iserlohner Kolpingsfamilie feiert Gedenktag

Iserlohn. Die Mitglieder erinnern an den deutschen Sozialreformer Adolph Kolping. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema.

Eingebettet in den Sonntagsgottesdienst der Pfarrgemeinde St. Josef feierte die Kolpingsfamilie Iserlohn den Gedenktag jenes katholischen Priesters, der als einer der größten deutschen Sozialreformer gilt und auch der „katholische Karl Marx“ genannt wird.

Adolph Kolpings (1813–1865) Schriften sind bis heute aktuell, das zeigten auch die Zitate aus seinem Werk, die Heinz Hermann Mausbach, 1. Vorsitzender der Kolpingsfamilie, und Vorstandsmitglied Jutta Rogold vortrugen: „Frohe Herzen öffnen sich leicht – und verstehen einander“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Tut jeder in seinem Kreise das Beste, wird’s auch bald in der Welt besser aussehen.“

Kolping habe die Menschen zum Handeln aufgefordert, und „er tat es selbst glaubwürdig“, so Mausbach. Sein Appell: „Nehmen wird die Maßstäbe Jesu ernst und gestalten unsere Welt mit. Dazu ist niemand zu alt oder zu jung. Jeder und Jede kann etwas tun“. Pfarrer Josef Slowik predigte mit viel Herz rund um die Themen Krieg und Frieden, die Liebe und das Leben und nannte die Aussage von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach Vladimir Putin früher anders gewesen sei, „Bullshit“ – ein schlechter Charakter sei immer schlecht, das Problem gelte es an der Wurzel zu bekämpfen.

„Solidarität – das hat uns Kolping gelehrt“

Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein im Pfarrheim blickte Heinz Herman Mausbach auf 142 Jahre zurück, in denen in Iserlohn das Gedenken an Adolph Kolping begangen wurde. Die Iserlohner Kolpingsfamilie ist für den gesamten Pastoralverbund zuständig und besteht derzeit aus 61 Mitgliedern. „Auch wir haben es schwer, junge Familien zu motivieren, bei uns mitzumachen“, so der Vorsitzende. Auch bei ihnen habe die Pandemie viel kaputt gemacht.

Im Hinblick auf den Ukraine-Krieg verwies Mausbauch auf die finanzielle Unterstützung, die auch aus Iserlohn an jene Gemeinden in der Ukraine ginge, in denen aktive Flüchtlingsarbeit geleistet werde. „Das verstehen wir unter Solidarität unter den Ländern und Menschen – das hat uns Kolping gelehrt.“

