Foto: Michael May

Die Fahrbahn ist bereits asphaltiert. In etwa drei Wochen kann der Verkehr am Kurt-Schumacher-Ring wieder normal fließen.

Verkehr Iserlohner Kurt-Schumacher-Ring so gut wie fertig

Iserlohn. Die Großbaustelle der Stadtwerke neigt sich dem Ende zu. Es wird nur noch eine Trafostation verlegt

Die Verlegung der neuen Fernwärmeleitungen am Kurt-Schumacher-Ring ist abgeschlossen. In den vergangenen Tagen wurden die Baugruben in der Straße wieder gefüllt, und die Fahrbahn wurde halbseitig neu asphaltiert.

Wie Markus Becker, Leiter der Abteilung Planung und Bau bei den Stadtwerken Iserlohn, fehlt nun im Grunde nur noch die Fahrbahnmarkierung. Allerdings bleibe die bisherige Einbahnstraßenregelung noch für etwa drei Wochen bestehen, weil die Stadtwerke die eingerichtete Baustelle nutzen, um im Bereich Südengraben eine Trafostation, die bisher in einem Wohnhaus integriert war, auf das frei stehende Grundstück am Kreisverkehr zu verlegen, das mittlerweile der IGW gehört. Erst danach werde der Verkehr normal fließen können.

Damit näher sich nun eine große und langwierige Baumaßnahme dem Ende, die bereits im September 2020 mit der schwierigen Leitungsverlegung im ersten Bauabschnitt im Kreuzungsbereich am Bilstein begonnen hat.

Danach wurde in diesem Frühjahr von dort aus der Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Kreisverkehr aufgerissen, um die IGW-Häuser im Bereich Mühlentor zu versorgen. Mit den neuen Fernwärmeleitungen wurden auch neue Gas- und Wasserleitungen verlegt.