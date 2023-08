Kriminalität Iserlohner landet nach Randale im Polizeigewahrsam in Lübeck

Iserlohn/Lübeck. Ein 20-jähriger Iserlohner ist in Lübeck im Polizeigewahrsam gelandet, weil er auf der Travemünder Woche randaliert hatte.

Für einen 20-jährigen Mann aus Iserlohn endete das Volksfest Travemünder Woche im Polizeigewahrsam in Lübeck. Das teilt die dortige Polizeidirektion mit. Demnach war der Iserlohner das Opfer einer Auseinandersetzung auf dem Festgelände geworden.

Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, verhielt sich der junge Mann offenbar so aggressiv, dass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Nachdem er sich zunächst vom Veranstaltungsgelände entfernte, kam er „plötzlich noch aufgebrachter zurück“, so die Polizeimitteilung. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte der 20-Jährige daraufhin ins Zentralgewahrsam in Lübeck gebracht werden. „Auf der Fahrt dorthin beleidigte er einen Polizisten, trat gezielt gegen dessen Knie und versetzte ihm zusätzlich einen Kopfstoß“, teilt die Polizei weiter mit. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums leitete die Polizei nach eigenen Angaben 40 Strafverfahren ein.

