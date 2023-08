Iserlohner Marktplatz: Autos weiter erlaubt

Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurden die Hubpoller am Marktplatz eingebaut. Zwei von ihnen sind und bleiben auch weiterhin in der Versenkung.

Iserlohn. Warum auch nach fünf Jahren der Iserlohner Marktplatz noch nicht sicherer gemacht und die Aufenthaltsqualität gesteigert wurde.

Vor fast genau einem Jahr, Ende August 2022, hatte diese Zeitung getitelt: „,Poller-Posse’ geht in die nächste Runde“. Die versenkbaren Poller, die den Verkehr vom Marktplatz möglichst fernhalten sollen, waren zu diesem Zeitpunkt schon Wochen zuvor installiert worden – allerdings immer noch nicht in Betrieb. Und das sind sie bis heute nicht.

Wann die Anregung aus einem Antrag der Linken-Ratsfraktion von 2018 umgesetzt werden kann, ist dazu noch weiterhin unklar: „Es ist aktuell nicht absehbar, wann das Verfahren zum Abschluss kommt“, teilte Stadt-Pressesprecherin Ka­thrin Kuhlemann am Montag auf Nachfrage mit.

Von Juni 2022 an war es schon mal Fußgängerzone

Im Februar dieses Jahres hatte sich der Verkehrsausschuss erneut mit dem Thema beschäftigt. Nach der Änderung des Bebauungsplans war bereits im Juni 2022 neben dem Einbau der Hubpoller auch die Beschilderung so geändert worden, dass die Fußgängerzone nicht mehr im Einmündungsbereich Turmstraße/Am Dicken Turm (zwischen Sanitätshaus „Enneper“ und „McPaper“), sondern bereits direkt hinter der Einfahrt zur Tiefgarage in Höhe von „Koch am Markt“ begann.

Wie die Verwaltung im Fe­bruar jedoch mitteilte, war von einem Anwohner Einspruch gegen diese sogenannte Teileinziehung eingelegt worden – mit der Ankündigung, Klage dagegen zu erheben. Eine solche Klage würde laut damaliger Informationsdrucksache der Stadt eine deutliche Verzögerung des noch nicht rechtskräftigen Verfahrens bedeuten.

Dass das noch keine Rechtskraft erlangt hatte – und eben bis heute immer noch nicht hat –, hatte zudem zur Folge, dass die Beschilderung als „Fußgängerzone“ nicht rechtskonform und eine Ahndung von Verstößen ebenfalls nicht rechtmäßig wäre. Deswegen wurde die Fußgängerzone zunächst wieder durch die entsprechende Beschilderung auf die vorherige Größe verkleinert. Da der Anwohner dem Vernehmen nach grundsätzlich aber gar nichts gegen die Ausweitung hat, sondern nur die Zufahrtsmöglichkeit zu seinem Grundstück geregelt haben möchte, beschloss der Verkehrsausschuss im Februar, dass die Verwaltung sich noch mal mit ihm zusammensetzt. Dazu kam es dann allerdings erst am 30. Mai.

Test für Sperrpfosten an Wochenmarkttagen

Bei dem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt wurde dann über die Regeln und mögliche Lösungen gesprochen und ein dreimonatiger Test vereinbart. So sollten an den Wochenmarkttagen Mittwoch und Samstag zwischen 9 und 10 Uhr die Sperrpfosten auf Anforderung entfernt werden. Denn auch an diesen Tagen sind zwar noch nicht die neuen Poller im Einsatz, aber die Zufahrt zu den Grundstücken und Geschäften wird während des Marktbetriebes unterbunden, nicht zuletzt weil durch die neuen Plätze der Marktstände infolge des Schillerplatz-Abrisses die Zuwegung noch mal weiter eingeschränkt ist. Der Anwohner und sein Anwalt hatten bei dem Treffen signalisiert, die Klage fallen zu lassen, wenn das umgesetzt werde. Darüber, ob es geklappt hat, gibt es unterschiedliche Aussagen. Weswegen heute im Rathaus laut Ka­thrin Kuhlemann noch mal ein verwaltungsinterner Austausch erfolgen soll – über die Sperrpfosten, nicht über die ungenutzten Poller.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn