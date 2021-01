Iserlohner Modeladen VONUNS setzt im Lockdown auf Instagram

In der Boutique "VONUNS" haben Inhaberin Anna Hilpert (re.) und Auszubildende Annalena alle Hände voll zu tun. Via Click & Collect können Kundinnen Ware vorbestellen, abholen oder sich ihre Bestellung mit dem "Fashion-Taxi" liefern lassen.

Iserlohn Iserlohner Einzelhandel im Lockdown: Mit Instagram als virtuelles Schaufenster versucht VONUNS die Krise zu meistern – mit Erfolg.

Lockdown heißt nicht, dass in den Geschäften der Iserlohner Innenstadt nicht gearbeitet wird. Kunden dürfen zwar nicht in die Läden, aber die Einzelhändler zeigen sich kreativ und haben mit unterschiedlichen Konzepten Wege gefunden, die Kunden trotzdem zu erreichen. So auch der Modeladen „VONUNS” in einem kleinen Hinterhof am Marktplatz.

„Wir sind im Online-Modus”, beschreibt Inhaberin Anna Hilpert das aktuelle Tagesgeschäft. Drei Stunden täglich sowie vier Stunden am Samstag steht das Team in dem Laden im Hinterhof bereit, berät Kundinnen in den sozialen Medien, gibt Waren kontaktlos an der Ladentür aus oder liefert Bestellungen mit dem „Fashion-Taxi” aus. Zusammen mit Britta Knabe leitet Anna Hilpert „VONUNS”, zum Team gehören außerdem die Auszubildende Annalena, eine Teilzeitkraft und fünf Aushilfen. Aktuell stehen vor allem die beiden Inhaberinnen, Annalena und die Mitarbeiterin in Teilzeit im Laden. „Wir verdanken den Kunden, dass wir unsere Öffnungszeiten jetzt ausweiten konnten und somit auch die Kollegin wieder aus der Kurzarbeit zurückkommen konnte”, macht die Inhaberin deutlich.

Virtuelles Schaufenster auf Instagram wird rund um die Uhr bestückt und betreut

Von Ruhe kann nämlich keine Rede sein, denn das Modelädchen präsentiert die Waren, die Kundinnen momentan bei „VONUNS” erwerben können, auf Instagram und Facebook. Und das beinahe rund um die Uhr. „Quasi wie eine Speisekarte im Restaurant”, vergleicht sie die Idee. Täglich werden also neue Fotos von neuen Produkten und Outfit-Ideen gemacht und geteilt. In Nachrichten, die die Kundinnen dem Team schicken, wird beraten, und es werden Tipps gegeben. „Wir versuchen auch immer, mit unseren Bildern und Outfits verschiedene Typen und Zielgruppen zu bedienen”, erklärt Anna Hilpert.

Manche Fotos auf Instagram zeigen die Stücke auf einer Puppe, wechseln sich aber auch ab mit Tragebildern verschiedener Mitarbeiterinnen, so dass die Pullover, Hosen und Shirts an vielen verschiedenen Frauen-Typen zu sehen sind. So bekommen die Kundinnen die Möglichkeit, sich die Kleidung auch an sich selbst vorzustellen. Denn das mit dem Anprobieren ist so eine Sache: „Wir haben einen Paravent aufgestellt, falls jemand einen Pulli mal schnell überwerfen will.” Gerade bei Schnee und Minusgraden nicht unbedingt für jeden eine Option. Aber seit einigen Tagen dürfen Kunden zur Abholung mit ihrem Auto direkt auf den Hinterhof am Marktplatz fahren – und da dann natürlich auch schnell etwas anprobieren. Umtausch ist allerdings kein Problem, und „VONUNS” hat noch eine ganz andere Lösung: „Wir bieten verstärkt Onesize-Produkte an, die dann allen passen.” Wenn Kundinnen da Zweifel haben, sagt Anna Hilpert, gibt es immer verschiedene Erfahrungswerte: „Wir sind da aber auch total ehrlich.”

Kleidung per Click und Collect abholen ist für viele Kundinnen eine neue Erfahrung

Vor der Tür stehen immer wieder mehrere Menschen, mit Abstand, um ihre Bestellungen abzuholen. Kein Wunder: An diesem Tag ist bereits ein ganzer Kleiderständer mit Kleidung gefüllt, die noch abgeholt werden soll. „Das ist schon ein bisschen abenteuerlich”, meint eine Kundin, die einen Pullover reserviert hatte – und spontan noch eine passende Hose mitnimmt, die sie schon vor einer Weile auf Instagram entdeckt hatte. „Wenn die nicht passt, wir sind jeden Tag da und nehmen sie problemlos zurück”, erklärt Anna Hilpert der Kundin.

Momentan ist das Team des Modeladens aber vor allem auf Instagram komplett eingespannt, aus ganz Deutschland kommen Bestellungen an, die verpackt und versandt werden müssen. Die tägliche Arbeit hat sich für die Verkäuferinnen komplett verändert. Bei diesem Lockdown habe die Umstellung aber beinahe wie selbstverständlich funktioniert: Das Konzept war aus dem Frühjahr bekannt, und so wurde am letzten Verkaufstag umgebaut, so dass „VONUNS” aktuell eher einem Lager ähnelt, als einer Boutique. Auch das Angebot hat sich angepasst, erklärt die Inhaberin: „Wir haben unsere Kundinnen gefragt, was sie aktuell brauchen, das waren vor allem schöne Jogginghosen.”

Anna Hilpert und Britta Knabe sind dankbar, dass die Iserlohner, aber auch Kunden aus der Umgebung und deutschlandweit, „VONUNS” unterstützen und ihren Aufwand honorieren. „Das macht uns auch viel Spaß, aber wir sind auch froh, wenn wir endlich wieder normal öffnen können”, blickt Anna Hilpert optimistisch auf die Zukunft.