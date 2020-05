Iserlohner Motorradfahrer sehr schwer verletzt

Iserlohn. Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Griesenbrauck lebensgefährlich verletzt worden.

Schwere Verletzungen hat am Montagabend gegen 22.40 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn bei einem Unfall auf der Seilerseestraße in Höhe der Griesenbraucker Straße erlitten. Ein 47-jähriger Hemeraner soll mit seinem Pkw auf der Seilerseestraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein. Im Unfallbereich hielt der Mann zunächst an einer Haltebucht an, um ein Telefonat zu führen. Danach, so die Polizei, habe er sich entschlossen, zu wenden. Dabei soll er den Motorradfahrer übersehen haben, es kam zur folgenschweren Kollision. Das Unfallopfer wurde zunächst ins St.-Elisabeth-Hospital eingeliefert, wegen der Schwere der Verletzungen aber später mit dem Hubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen. Es bestand Lebensgefahr.