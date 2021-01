Iserlohner Musikerin Fløre erreicht Millionen-Publikum

Iserlohn. Über 100.000 Mal ist der Song „Dead Boys“ der Iserlohnerin Fløre in den ersten vier Tagen gestreamt worden. Und das war eine echte Überraschung.

Rund zwei Monate ist die Veröffentlichung von „Superbloom“, der ersten EP der Iserlohner Musikerin Fløre, erst her. Die schlug damals schon völlig überraschend bei den Streaminganbietern ein, der Fokus-Track „I’m okay, I’m just a little depressed“ wurde bis heute beinahe eine Millionen Mal gestreamt. Jetzt hat die Iserlohnerin direkt mit einer neuen Single nachgelegt: „Dead Boys“ heißt der Song, der auch gleich wieder für Überraschungen sorgte, da er nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA in einer Playlists mit 3,5 Millionen Hörern auf Spotify landete.

„Ich hab erstmal gedacht, dass das ein Fehler sein muss und die mich verwechselt haben“, beschreibt Fløre ihre erste Reaktion. Vor Release wissen Künstler, Vertrieb und Management nie, ob und wie ein Song in entsprechenden Listen präsentiert wird, erklärt die Musikerin. Eine große Überraschung sei es auch gewesen, als einer ihrer Songs in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ zu hören war. „Das ist ein total surreales Gefühl. Man hört das Instrumental und es kommt einem bekannt vor – aber niemals hätte ich damit gerechnet, dass meine Musik im Fernsehen zu hören ist.“

Lockdown und Selbstzweifel legen Steine auf den Weg bis zur Veröffentlichung

Und dabei war der Weg bis zum Release von „Dead Boys“ für Fløre gar nicht so einfach. Die Demo entstand schon zur Zeit von „Superbloom“, allerdings sei für die Sängerin sofort klar gewesen, dass die Atmosphäre eine andere ist und der Song erst später erscheinen würde. Geschrieben hat sie den Song nach einer Trennung, die Emotionen aber zeigen eine ganz andere Verletzlichkeit, sagt Fløre: „Keine Traurigkeit, sondern mehr dieses Gefühl von ,Ich habe dich geliebt, aber jetzt bist du tot für mich, wie kannst du es wagen’.“

Der erneute Lockdown machte die Produktion jedoch schwierig: Demos und Instrumentale erstellt die Musikerin selbst auf dem iPad, wenn es ins Studio geht, muss sie allerdings nach Berlin fahren. Tatsächlich war das erst eine Woche vor Abgabe des Songs möglich – am frühen Morgen hin, abends zurück, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Auf dem Rückweg kamen Fløre dann beim Anhören des fertigen Songs Zweifel. So sehr, dass sie in Tränen aufgelöst war, erzählt sie: „Ich hab gesagt, dass wir das nicht veröffentlichen können, aber es gab kein Zurück.“ Zwei Tage arbeitete sie danach noch selbst an dem Song, probierte einiges aus. Am Ende fügt sie als Outro noch Sprachnachrichten ihrer Fans mit Botschaften an deren Ex-Partner ein. „Plötzlich ergab alles Sinn“, erinnert sich Fløre.

Dass „Dead Boys“ jetzt so gut ankommt, sei natürlich mit Blick auf die ersten Zweifel sehr überraschend. Ihr fällt es schwer, den Erfolg zu genießen: „Der Erwartungsdruck steigt jetzt natürlich“, stellt sie fest.

Arbeit an nächster EP läuft auf Hochtouren

Die Iserlohnerin arbeitet jetzt weiter an ihrer EP, die thematisch an „Dead Boys“ anschließen soll und bisher eher spontan entsteht. Auch ein neues Musikvideo ist im Gespräch. Am 12. Februar erscheint ein weiterer Song, losgelöst von der EP. Der fällt eher in das Genre „Dance-Pop“, ist also noch mal anders als alle vorherigen Veröffentlichungen. Fløre ist gespannt, was sie in den kommenden Monaten noch erwartetet: „Es ist alles sehr spannend und kaum zu glauben – ich hab da so lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit.“