Iserlohner Musikerin Mary will den Sommer zurückholen

Iserlohn. „Far Away“ heißt die Single von Mary, zu der sie ein Video in Österreich gedreht hat. Was ihre nächsten Pläne sind und wovon der Song handelt.

Wenn es draußen dunkler wird und sich die Blätter langsam gelb färben, liegt es nahe, sich wieder in den Sommer zurück zu träumen. Findet auch die Musikerin Mary und steuert mit ihrem Song „Far Away“ den perfekten Soundtrack bei, um den Sommer noch mal aufleben zu lassen. „Vielleicht schaffe ich es ja, so ein bisschen Sonne in den Herbst zu bringen“, sagt die Iserlohnerin. Passend zu dem Song, der auch rhythmisch an den Sommer erinnert, ist das Video in den Alpen entstanden. Gemeinsam mit dem Videografen Mirco Wewer und einem befreundeten Musiker unternahm sie einen Wochenendtrip nach Österreich. Und dabei ging so einiges schief, verrät Mary – der Weg bis zum fertigen Video war lang.

Bereits im April hat die Musikerin, die eigentlich in Paderborn Populäre Musik und Medien studiert, die Idee zu dem Song, den Beat findet sie bei Youtube. Schnell ist der Entschluss gefasst, das Video zu diesem sommerlichen Lied in Portugal zu drehen – gemeinsam mit dem Videografen Wewer. Allerdings seien dafür Sponsoren nötig gewesen, berichtet Mary: „Mit einem Minijob kann man das nicht so eben mal machen.“ Trotz einiger aussichtsreicher Kontakte habe das nicht geklappt, und die Pläne lagen auf Eis. Bis der befreundete Musiker Lander, der auch ihren Song gemastered und gemischt hat, anrief und fragte, ob sie sich nicht die Kosten teilen wollen – bereits in zwei Wochen. Gesagt, getan. „Wir sind dann mit dem Auto nach Leogang und haben die beiden Videos parallel gedreht“, erzählt sie. Ein echter Kraftakt für die Musiker und vor allem den Videografen.

Auf dem Berggipfel von Gewitter überrascht

Das Video zu „Far away“ hat Mary in Österreich gemeinsam mit Mirco Weber (links) gedreht. Foto: Privat

Coole Locations und eine mega Zeit, daran erinnert sich Mary auch gut drei Monate später gerne zurück. Eine Szene ist ihr dabei aber besonders in Erinnerung geblieben: Abends nahmen die drei die letzte Gondel auf den Berg, wollten dort in einer Hütte übernachten und morgens direkt bei Sonnenaufgang Aufnahmen machen. „Ich saß draußen, und auf einmal ist ein Gewitter aufgezogen. Also war klar: Entweder sitzen wir das aus, oder wir laufen nach unten“, sagt Mary.

Also packten die drei mehrere Taschen Equipment und ein Fahrrad, das als Requisite dienen sollte, und machten sich auf den Weg. Zweieinhalb Stunden steil die Skipiste hin­ab. „Sonst hätte der Weg vier Stunden gedauert“, so die Iserlohnerin. Kurz vor dem Ziel mussten die drei dann mit Sack und Pack mitten durch ein Feld. Mittendrin: ein Elektrozaun. Und schlussendlich wurden sie dann doch noch nass. „Und das alles nur für das Video“, sagt Mary und lacht.

Der große Traum: Eine EP oder ein Album

Umso größer ist dann jetzt die Vorfreude, Song und Video endlich auch für alle öffentlich zu machen. Denn der Weg zur Single war lang. Eigentlich, so verrät die Sängerin, würde sie gerne eine EP oder ein Album produzieren. Doch bisher hat sie noch jedes Konzept und jede Idee wieder verworfen. Wieso das bisher noch nicht geklappt hat? „Ich entwickle mich schnell weiter. Ich verarbeite in meiner Musik meine Gefühle, aber auch Einflüsse aus meinem Leben, direkt in den Songs“, erklärt die Musikerin. Daher habe sie bisher noch kein Konzept entwickeln können, das tatsächlich Bestand hatte.

Bei „Far Away“ aber sieht das ganz anders aus: „Es geht um dieses klassische Urlaubsgefühl, irgendwo zu sein, wo einen keiner kennt und man machen kann, was man will.“ Der Song handelt daher eher von einer zeitlosen Idee als einem flüchtigen Gefühlszustand. „Im Urlaub kann man frei sein, das soll der Song vermitteln“, erklärt Mary.

Jetzt geht es für die Musikerin aber erst mal zurück nach Paderborn, endlich wieder Uni in Präsenz. „Ich freue mich schon darauf, mit meinen Kommilitonen zu jammen und zu produzieren“, erzählt Mary. Und wer weiß, vielleicht entsteht so ja auch die zündende Idee zum nächsten großen Projekt.

„Far Away“ ist ab heute bei allen Streamingdiensten verfügbar. Das Video gibt es auf Youtube.