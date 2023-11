Iserlohner Parktheater ist wieder am „Online-Start“

Iserlohn Das Iserlohner Parktheater hat kurzfristig eine Lösung für den Ticketverkauf gefunden. Viele Services des Rathauses sind noch nicht nutzbar.

Während viele Bereiche im Iserlohner Rathaus nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten sind, hat das Team des Parktheaters sehr kurzfristig eine Lösung gefunden, um den Karten-Vorverkauf wieder an den Start zu bringen und insbesondere auch das Weihnachtsgeschäft zu retten.

Mehr aus Iserlohn

Gut fünf Arbeitstage sind von der ersten Idee bis zur Umsetzung vergangen, und die Freude ist deutlich zu spüren: Am Freitagmittag konnte Theaterleiter Niels Gamm glücklich die Geburt des neuen Web-Shops vom Parktheater verkünden. „Zehn Tage konnten unsere Kundinnen und Kunden keine Online-Tickets kaufen, da der reguläre Zugriff auf unser Buchungssystem im Augenblick blockiert ist.“ Helfen konnte der Iserlohner Dienstleister „PLUG&YAY“, seines Zeichens Spezialist für digitale Strukturen rund um Veranstaltungen. Ein ehrenamtlicher Einsatz bei einem lokalen Sportverein hatte Jonas Trettin (25) vor vier Jahren dazu bewogen, Programme zu entwickeln, die Ticketing und Kassensysteme effizienter integrieren.

Zum Glück haben wir seit 2021 kontinuierlich unsere Arbeitsprozesse digitalisiert und im letzten Jahr unsere neue, eigene Website eingeführt. Das ist jetzt unsere Rettung. Niels Gamm, Leiter Parktheater Iserlohn

„Die erste Anfrage hat Jonas am Montag um 5.58 Uhr von mir bekommen, um 9.01 Uhr waren wir bereits mit unserem Programmierer im Dreier-Dialog, was kurzfristig realisierbar ist. Und heute sind wir in Rekordzeit online“, berichtet Patricia Benthien vom Parktheater-Team begeistert. Mit Blick auf die nahende Weihnachtszeit und die Hauptsaison im Theater war allen klar: Der neue Online-Shop muss schnell verfügbar sein. Nach 30 Stunden waren dann auch alle notwendigen Eckpfeiler gesetzt, und Gamm und sein Team konzentrierten sich auf die Details, damit Jonas Trettin notfallmäßig eine Software für eine Schnittstelle zum funktionierenden Content-Management-System des Parktheaters programmieren konnte. „Zum Glück haben wir seit 2021 kontinuierlich unsere Arbeitsprozesse digitalisiert und im letzten Jahr unsere neue, eigene Website eingeführt. Das ist jetzt unsere Rettung“, freut sich Gamm über den Glücksfall, der die jetzige Online-Lösung erst möglich macht. Inzwischen ist das Ticket-Kontingent des Theaters bei der Online-Vorverkaufsstelle Ticketing Solutions GmbH, die das Iserlohner StartUp „PLUG&YAY“ betreibt, eingerichtet. Trettin sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir dem Theater in dieser Ausnahmesituation helfen können, um den Kundinnen und Kunden trotz der Cyberattacke den gewohnten Service anzubieten.“ Benthien ergänzt: „Von der Handhabung ändert sich für den Nutzer so gut wie nichts: Unser Web-Shop ist wie gewohnt über den Ticketlink bei der jeweiligen Veranstaltung auf www.parktheater-iserlohn.de zu finden.“

Von der Handhabung ändert sich für den Nutzer so gut wie nichts: Unser Web-Shop ist wie gewohnt über den Ticketlink bei der jeweiligen Veranstaltung auf www.parktheater-iserlohn.de zu finden. Patricia Benthien, stellvertretende Leiterin Parktheater Iserlohn

Was im Iserlohner Rathaus derzeit funktioniert – und was nicht

Was seit dem Cyberangriff inzwischen wieder funktioniert, hat Stadtsprecherin Kathrin Denniger auf Nachfrage der Heimatzeitung zusammengefasst: Personalsoftware läuft – Löhne und Gehälter können sicher ausgezahlt werden, die allermeisten Sozialleistungen inklusive Wohngeld ebenso. Bereits beantragte Ausweise und Pässe können im Foyer abgeholt werden. Veranstaltungs-Anträge oder auch das Formular für Gewerbeanmeldungen können per Post geschickt werden. In der Stadtbücherei funktioniert Ausleihen, Verlängern und Zurückgeben vor Ort, online ist das nicht möglich. Ebenso funktionieren noch nicht die Online-Buchung von VHS-Kursen, die Beantragung von Ausweisen, Pässen und Führungszeugnissen beim Bürgerservice, Führungszeugnisse können aber direkt online beim Bundesamt für Justiz beantragt werden. Das Standesamt kann nur vorläufige Urkunden ausstellen. Außerdem werden für dieses Jahr keine neuen Trauungen mehr angenommen, erst wieder für 2024.

Die Abteilung Stadtentwässerung kann Kanalauskünfte nur per Telefon geben. Kathrin Denniger verweist auch noch einmal darauf, dass unter bcm-iserlohn.de alle wichtigen Rufnummern und E-Mail-Adressen zu finden sind, um sich individuell bei Problemen beraten zu lassen.

Lesen Sie auch:

SEPA-Lastschrifteinzüge funktionieren noch nicht

Die Kämmerei teilt mit, dass bis auf Weiteres keine SEPA-Lastschrifteinzüge möglich sind. Betroffen sind vor allem Steuerforderungen wie Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben, Vergnügungs- und Hundesteuer, ebenso wie die Kindergarten- und OGS-Beiträge, Verpflegungsentgelte, Musikschulgebühren und alle anderen Forderungen, die durch SEPA-Lastschriftmandate eingezogen werden. Alle Zahlungspflichtigen können die Forderungen per Überweisung unter Angabe des Kassenzeichens vornehmen. Damit können sie vermeiden, dass mehrere Raten zeitgleich eingezogen werden könnten, wenn das städtische System wieder normal läuft. Wie lange der Zustand der Handlungsunfähigkeit anhalten wird, ist nach wie vor unklar. Die Stadt Iserlohn wird frühzeitig auf die Einzugstermine hinweisen und hofft auf Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn