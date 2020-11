Iserlohner Polizei nimmt Taschendieb fest

Iserlohn. Die Iserlohner Polizei konnte am Donnerstag einen Taschendieb festnehmen. Sie ermittelt jetzt wegen Bandendiebstahls.

Eine Reihe aufmerksamer Zeugen haben die Polizei am Donnerstag auf die Spur einer Bande von Taschendieben gebracht. Laut Polizeimeldung konnte die Beamten einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Um kurz vor 12 Uhr wurde eine 25-jährige Kundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Raiffeisenstraße angesprochen. Zwei Männer hielten ihr ein Klemmbrett unter die Nase, um angeblich Spenden für einen Gehörlosenverein zu sammeln. Während sich die Frau mit dem Klemmbrett beschäftigte, packte ihr einer der Männer in die Hosentasche. Die Frau bemerkte dies jedoch. Als sie die Männer anschrie, gingen sie weg und sprachen die nächste Frau an. Auch diese Frau schrie die Unbekannten an und verjagte sie. Die Männer stiegen in einen wartenden silbernen Passat mit schwarzer Dachreling und fuhren davon. Inzwischen war ein Mitarbeiter des Supermarktes auf den „Stress“ auf dem Parkplatz aufmerksam geworden und informierte die Polizei.

m Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streifenwagen-Besatzung den Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle an der Dortmunder Straße. Die Insassen waren zu Fuß weiter geflüchtet. Die Polizei entdeckte einen der flüchtenden Tatverdächtigen am Dördelweg, überwältigte ihn und nahm ihn fest. Die anderen sind entkommen. Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen polizeibekannten 30-jährigen Mann, der derzeit Duisburg lebt. Er wurde am späten Abend nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines Taschendiebstahls als Bandendiebstahl.