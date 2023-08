Iserlohner Polizei rückt wegen Klingelstreichen aus

Iserlohn. Ein Iserlohner hat die Polizei gerufen, weil Jugendliche ständig bei ihm klingeln oder klopfen. Warum die Polizei eine Anzeige geschrieben hat.

Ein Anwohner der Straße Am Drillenbusch in Iserlohn hat am Montagabend die Polizei zu Hilfe gerufen, weil eine Gruppe Jugendlicher seit Wochen mehrfach am Tag bei ihm klingeln oder klopfen würde. Außerdem glaubt er, so berichtet die Polizei, in der Gruppe einen Jugendlichen wiederzuerkennen, der sein Auto beschädigt hat.

Ein 15-Jähriger räumte gegenüber der Polizei die Klingelstreiche ein, bestreitet jedoch die Sachbeschädigung. Die Beamten brachten den 15-Jährigen nach Hause, übergaben ihn seinen Erziehungsberechtigten und schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

