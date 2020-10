Iserlohner Polizei sucht vermissten Jugendlichen

Iserlohn. Seit Montagabend sucht die Polizei den vermissten, 16-jährigen Fabio Ritzer.

Die Polizei sucht seit dem frühen Abend den 16-jährigen Fabio Ritzer. Wie die Polizei am Abend mitteilt, hat Fabio am Montagmorgen eigenständig die Wilhelm-Busch-Schule in Hemer mit unbekanntem Ziel verlassen. Er war den ganzen Tag im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs. Der Jugendliche wurde zuletzt in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr im Bereich der Iserlohner Innenstadt bei Kaufland am Unnaer Platz, gesehen.

Gesucht Fabio Ritzer Foto: Privat

Die Polizei bittet um Mithilfe und gibt folgende Personenbeschreibung: Fabio Ritzer hat kurze rote Haare und ein hageres Erscheinungsbild – er wiegt 45 Kilogramm, ist 1,60 Meter groß. Fabio ist Brillenträger und trägt zwei sichtbare Hörimplantate. Zuletzt war er mit Jeanshose und blauer Jacke bekleidet. Er trug vermutlich einen grauen Rucksack, eine dunkelfarbene Mütze mit goldenen Federn und weiß-lila Sportschuhe.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Fabio nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.