Iserlohner Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Iserlohn Nachdem ein Unbekannter einen Pkw im Kaufland-Parkhaus in Iserlohn beschädigt hatte und weggefahren ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Die Polizei in Iserlohn sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Ein im Erdgeschoss des Kaufland-Parkhauses am Theodor-Heuss-Ring ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde am Samstag zwischen 17.35 und 18.55 Uhr beschädigt. Dies wurde durch einen derzeit unbekannten Zeugen beobachtet. Weiterhin wurde durch den unbekannten Unfallverursacher ein Foto von der Beschädigung gemacht. Danach entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02371 / 9199-7108 zu melden.

